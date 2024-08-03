Ростовскую область ночью атаковали 55 беспилотников
В течение ночи Ростовскую область атаковали 55 беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Голубев.
«Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», — написал он.
Ранее, около 01:00 мск, губернатор сообщил о трех сбитых дронах на севере региона. Тогда Голубев уточнил, что силы ПВО продолжают отражать атаку.
Позднее он написал, что в результате массированной атаки в Каменском и Морозовском районах области провреждения получили складские объекты, там возникли возгорания.
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