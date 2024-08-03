Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов
В результате массированной атаки дронов на Ростовскую область повреждения получили складские объекты в Каменском и Морозовском районах региона. Об этом сообщил областной губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.
«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания», — написал он, добавив, что информация о пострадавших уточняется.
В Морозовском районе Ростовской области расположен военный аэродром. Он находится в 3 км к юго-западу от города Морозовск. Там базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, который относится к 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
И Морозовский, и Каменский районы неоднократно подвергались атакам дронов.
Ранее той же ночью, около 01:00 мск Голубев сообщил об уничтожении трех беспилотников на севере региона.
Массированной атаке дронов в ночь на 3 августа также подверглась Орловская область. По словам губернатора Андрея Клычкова, над регионом сбили три дрона, еще два врезались в жилой дом в Болховском микрорайоне в деревне Жилина к северу от Орла. На месте возник пожар, возгорание локализовали. Как уточнил Клычков, пострадавших нет.
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