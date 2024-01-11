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Военная операция на Украине ,  
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Над Ростовской областью сбили два беспилотника

Губернатор Голубев: над Ростовской областью сбили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили над Ростовской областью два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Дроны сбили над территорией Каменского района. В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

Позже Минобороны России отчиталось об уничтожении одного беспилотника над Ростовской областью.

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине. В последний раз дроны сбили над территорией Ростовской области 31 декабря 2023 года. Тогда средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника, отчитывалось Минобороны.

Над Ростовской областью сбили три украинских беспилотника
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В середине декабря регион подвергся массовой атаке дронов, аппараты сбили в районе городов Морозовск и Каменск-Шахтинский севернее Ростова-на-Дону, рассказывал Голубев. В Минобороны тогда сообщили, что силы ПВО уничтожили и перехватили 33 беспилотника в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

Теги
Ростовская область Василий Голубев беспилотники дроны ПВО
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