Путин подписал указ о страховании участвующих в спецоперации добровольцев

Добровольцы — участники спецоперации на Украине будут застрахованы на тех же условиях, что и остальные военнослужащие. В случае смерти добровольца размер компенсации составит 3,13 млн руб.

Фото: Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников спецоперации на Украине. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю предоставить гражданам России, пребывающим в добровольческих формированиях, <...> страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в указе.

Теперь добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и военнослужащие.

Так, в случае смерти добровольца размер компенсации составит 3,13 млн руб. Если боец получит тяжелое увечье, то размер компенсации составит 313 172 руб., если легкое, то 78 293 руб. При получении инвалидности:

инвалидам I группы — более 2,3 млн руб.,

инвалидам II группы — более 1,5 млн руб.,

инвалидам III группы — около 783 тыс. руб.

Ранее, 11 июля, комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона, устанавливающий одинаковые условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований с уже действующими для военнослужащих.

В законе «Об обороне» на граждан страны, пребывающих в добровольческих формированиях, «распространяется статус военнослужащих». Тем не менее в законе об обязательном страховании военных страховые выплаты «распространяются исключительно на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву».

В ноябре 2022 года Путин приравнял добровольцев к военнослужащим. На добровольцев и членов их семей распространяются все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже, чем у контрактников.

Добровольцы также получат право на бесплатный проезд по железной дороге и междугородными автобусами, бесплатные авиаперелеты.