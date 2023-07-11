В кабмине решили уравнять страховые выплаты добровольцам и военным

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который устанавливает одинаковые условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований с уже действующими для военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Согласно законопроекту, в законы «О статусе военнослужащих» и «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих» предлагается внести изменения, которые направлены на «совершенствование правового регулирования вопросов», связанных со страховкой добровольцев.

В документе также говорится, что в законе «Об обороне» на граждан страны, пребывающих в добровольческих формированиях, «распространяется статус военнослужащих». Тем не менее в законе об обязательном страховании военных страховые выплаты «распространяются исключительно на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву».

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в проекте отзыва. В кабмине отметили, что реализация положений, которые предусматривает законопроект, потребует выделения дополнительных ранее не предусмотренных средств из федерального бюджета.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сообщила агентству, что законопроект планируется внести в Госдуму до конца недели.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак 4 июля по итогам встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что правительство поддержало инициативу по страхованию жизни и здоровья добровольцев, принимающих участие в военной операции.

Турчак также отметил, что Госдума установила обязательное государственное страхование добровольцев, участвующих в военной операции на Украине, еще в конце прошлого года, «но механизм прописан не был». «Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными, хоть и воюют в одном окопе», — говорил сенатор. По его словам, планирующийся законопроект «эту проблему решит».