Власти Курской области объяснили выдачу теробороне карабинов «Сайга»

Наиболее опытным бойцам добровольных народных дружин в Курской области передали первую партию карабинов «Сайга-МК». Порядок применения оружия прорабатывают Минобороны, Росгвардия и ФСБ

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Механизм предоставления оружия отрядам территориальной обороны предусматривает только гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие, сообщил РБК замглавы правительства Курской области — министр природных ресурсов Константин Поляков.

Накануне на базу добровольной дружины в Курской области поступила первая партия оружия — карабины «Сайга-МК».

«На сегодня переданы служебные ружья «Сайга-МК». Их закрепили за наиболее опытными бойцами, которые прошли курсы подготовки и состоят в территориальных добровольных народных дружинах», — сказал Поляков.

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«Сайга-МК» — охотничий самозарядный карабин, выполненный на базе АК-74М и его дальнейших модификаций. Выпускается концерном «Калашников».

По его словам, власти продолжают прорабатывать с Минобороны, Росгвардией и ФСБ порядок применения оружия. Помимо этого, вопрос обеспечения стрелковым оружием прорабатывается в Госдуме.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 2 августа сообщил о передаче первой партии оружия отрядам добровольной народной дружины. «В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — сказал он. На видеозаписи, которую опубликовал Старовойт, по крайней мере у одного бойца на выданном оружии есть надпись «Сайга-МК».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что каждый из восьми отрядов теробороны региона снабжен пятью внедорожниками, цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями.

На видео, опубликованном ТАСС, было заметно, что на ствольной коробке оружия бойцов теробороны есть надпись «Сайга-МК».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выдачу оружия отрядам территориальной обороны в Белгородской области, говорил, что «это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются». Он подчеркнул, что все механизмы контроля должны быть очень тщательно реализованы.