Власти Курской области объяснили выдачу теробороне карабинов «Сайга»
Механизм предоставления оружия отрядам территориальной обороны предусматривает только гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие, сообщил РБК замглавы правительства Курской области — министр природных ресурсов Константин Поляков.
Накануне на базу добровольной дружины в Курской области поступила первая партия оружия — карабины «Сайга-МК».
«На сегодня переданы служебные ружья «Сайга-МК». Их закрепили за наиболее опытными бойцами, которые прошли курсы подготовки и состоят в территориальных добровольных народных дружинах», — сказал Поляков.
«Сайга-МК» — охотничий самозарядный карабин, выполненный на базе АК-74М и его дальнейших модификаций. Выпускается концерном «Калашников».
По его словам, власти продолжают прорабатывать с Минобороны, Росгвардией и ФСБ порядок применения оружия. Помимо этого, вопрос обеспечения стрелковым оружием прорабатывается в Госдуме.
Губернатор Курской области Роман Старовойт 2 августа сообщил о передаче первой партии оружия отрядам добровольной народной дружины. «В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — сказал он. На видеозаписи, которую опубликовал Старовойт, по крайней мере у одного бойца на выданном оружии есть надпись «Сайга-МК».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что каждый из восьми отрядов теробороны региона снабжен пятью внедорожниками, цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями.
На видео, опубликованном ТАСС, было заметно, что на ствольной коробке оружия бойцов теробороны есть надпись «Сайга-МК».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выдачу оружия отрядам территориальной обороны в Белгородской области, говорил, что «это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются». Он подчеркнул, что все механизмы контроля должны быть очень тщательно реализованы.