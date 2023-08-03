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The Economist узнал о печати Киевом бомб для ВСУ на 3D-принтере

The Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере, оболочки проводят как игрушки
Сюжет
Военная операция на Украине
На 3D-принтере печатают корпус самодельной бомбы, после чего ее наполняют взрывчатым веществом и поражающими элементами. Такие боеприпасы используют против пехоты, их могут доставлять беспилотники, пишет журнал
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украина печатает на 3D-принтере самодельные бомбы для ВСУ на фоне дефицита заводских боеприпасов. Об этом сообщает журнал The Economist.

По данным журнала, речь идет о 800-граммовой противопехотной бомбе «Зайчик». 3D-принтер используется для изготовления ее корпуса, после чего ее наполняют взрывчатым веществом и поражающими элементами.

Одна команда создает на 3D-принтере пластиковые оболочки примерно для 1 тыс. бомб в неделю. Другая группа рассказала изданию, что за последние четыре месяца создала для ВСУ 30 тыс. таких бомб. По данным The Economist, темпы производства растут.

Оболочки для бомб Украине также поставляют из Европы — 65 тыс. с ноября 2022 года. При этом украинские таможенники классифицируют этот товар как детские игрушки или подсвечники.

Один из волонтеров из Польши, занимающийся изготовлением компонентов для таких бомб, подчеркнул, что самодельные боеприпасы не являются прямой заменой боеприпасам заводского изготовления, но у них есть свои преимущества: они дешевые.

Самодельные бомбы используются против пехоты. Их площадь поражения — 20 метров. Их могут нести беспилотники. Некоторые бомбы могут использовать и против бронетехники.

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Сейчас ведется работа по сокращению ассортимента бомб и стандартизации их производства, заключило издание.

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 23 июля заявил, что в стране также идет работа над тем, чтобы организовать производство снарядов натовского калибра 155 мм.

По его словам, сейчас на Украине производятся 82-мм,120-мм мины и 122-мм снаряды. Депутат Рады добавил, что производством занимаются как государство, так и частные компании. При этом снаряд, который производится на Украине, стоит втрое дешевле купленного в других странах, подчеркнул Чернев.

После начала военной операции на Украине ряд стран НАТО стали передавать Киеву вооружение. По данным The Financial Times, Украина использует ежедневно 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время. Москва осуждает отправку вооружений Киеву другими странами.

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Украина боеприпасы 3D-принтер
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