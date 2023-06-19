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Британская компания испытает созданные на 3D-принтере ракетные двигатели

Британская компания Skyrora начала испытания созданных на 3D-принтере ракетных двигателей

Британская компания Skyrora начала испытания ракетных двигателей, созданных на 3D-принтере, сообщает британский телеканал Sky News.

Испытания будут проходить в карьере на территории испытательного центра в Мидлотиане (Шотландия) каждую неделю в течение всего лета. Каждый раз двигатель будет работать 250 секунд — столько времени нужно ракете в реальности для выхода на орбиту, пишет канал.

Мидлотиан — это крупнейший центр испытаний ракетных двигателей Великобритании, отмечает Sky News.

Двигатели компания напечатала на собственном принтере Skyprint 2. Генеральный директор и основатель Skyrora Владимир Левыкин заявил, что двигатели приближают компанию к ее первому коммерческому пуску ракеты на орбиту. В 2022 году Skyrora подала заявку в Управления гражданской авиации Валикобритании на получение права выполнять орбитальные пуски с космодрома SaxaVord на Шетландских островах.

В случае, если тесты пройдут успешно, компания планирует нарастить производство двигателей, а затем завершить испытания своей трехступенчатой ракеты-носителя Skyrora XL. Это ракета высотой 23 м с полезной нагрузкой до 315 кг.

Вторая и третья ступени ракеты уже прошли испытания, но первую ступень, которая обеспечивает начальную тягу для отрыва ракеты от земли, требуется испытать с новыми двигателями, пишет Sky News.

Skyrora — это частная космическая компания, основанная в 2017 году Владимиром Левыкиным. Ее штаб-квартира находится в Эдинбурге, в штате работают 160 человек. Как отмечает Sky News, компанию финансируют в том числе Космическое агентство Великобритании и Европейское космическое агентство (ESA/EKA).

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В 2017 году компания Rocket Lab уже запускала в космос ракету Electron, напечатанную на 3D-принтере в Новой Зеландии, однако на орбиту она не вышла. В марте 2023 года американская компания Relativity Space запустила в космос ракету Terran 1, также напечатанную на 3D-принтере. Ее пуск несколько раз откладывали. 23 марта она упала через несколько минут после запуска.

Теги
космос ракетный двигатель Великобритания
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