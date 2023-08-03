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Суд над Трампом ,  
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Трамп созванивался с Пенсом на Рождество и Новый год ради «победы»

Reuters сообщил о звонках Трампа и Пенса на Рождество и Новый год ради победы на выборах
Сюжет
Суд над Трампом
Экс-президент США несколько раз пытался повлиять на бывшего вице-президента перед штурмом Капитолия, чтобы тот отменил или иным образом изменил результаты выборов 2020 года, следует из обвинительного заключения
Экс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп несколько раз пытался повлиять на бывшего вице-президента Майка Пенса перед штурмом Капитолия, чтобы тот отменил или иным образом изменил результаты выборов 2020 года, в том числе на Рождество 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на 45-страничное обвинительное заключение спецпрокурора Джека Смита.

«Когда вице-президент позвонил обвиняемому, чтобы пожелать ему Счастливого Рождества, обвиняемый быстро перевел разговор на 6 января и свою просьбу к вице-президенту отклонить голоса выборщиков в тот день», — говорится в заключении. На это Пенс ответил: «Вы знаете, я не думаю, что у меня есть полномочия изменить результат».

Затем на Новый год бывший американский лидер позвонил вице-президенту и «отругал его», после того как узнал о возражениях Пенса против иска, который позволил бы тому пересмотреть итоги выборов. Пенс в ответ сказал, что это «неправильно», после чего Трамп заявил: «Вы слишком честны».

Пенс, заявивший, как и Трамп, о намерении участвовать в выборах в 2024 году, назвал обвинения против экс-президента «важным напоминанием о том, что любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом Соединенных Штатов».

Ожидается, что в четверг, 3 августа, Трамп лично предстанет перед судом в Вашингтоне, где ему будут предъявлены новые обвинения — в попытке отменить результаты выборов 2020 года, сообщает Bloomberg. По словам представителя Службы федеральных маршалов Дрю Уэйда, у бывшего американского президента возьмту отпечатки пальцев, он должен будет предоставить номер социального страхования и персональные данные, при этом фотографировать Трампа не будут. Также его не заключат под стражу: судья вызвала его в суд, а не выдала ордер на арест.

Обвинение, выдвинутое против Трампа спецпрокурором Джеком Смитом, содержит четыре пункта: сговор с целью нарушения прав граждан; сговор с целью обмана правительства; воспрепятствование официальным процедурам и сговор с этой целью. События относятся к штурму Капитолия сторонниками экс-президента 6 января 2021 года: тогда они ворвались в здание конгресса и потребовали отменить результаты выборов, на которых Трамп уступил Джо Байдену. Это третье из обвинений, предъявленных бывшему американскому лидеры. Еще одно дело против него связано с фальсификацией отчетности о платеже в размере $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс, а другое — с хранением секретных документов в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Трамп накануне заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы, и назвал обвинения незаконными.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Майк Пенс обвинения
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