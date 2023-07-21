Для IT-специалистов откроют подачу заявок на отсрочки от срочной службы

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В период с 24 июля по 8 августа сотрудники IT-компаний смогут подать заявки через портал госуслуг, сообщает пресс-служба Минцифры. Отсрочки для сотрудников будут распространяться в рамках осеннего призыва на срочную службу в армии.

Технологический процесс подачи заявки остался тем же. Сотрудники отправляют необходимую информацию через личный кабинет, а работодатель подтверждает верность указанных данных. Также организация способна самостоятельно направить данные сотрудника, который не обладает личным кабинетом на «Госуслугах». Ранее только работодатель мог вносить информацию о сотрудниках, но подобный механизм сохраняется, в случае если работник не обладает личным кабинетом на портале.

Пресс-служба Минцифры обратила внимание и на основные критерии, которым должны отвечать специалисты сферы IT, чтобы претендовать на отсрочку. Среди них: российское гражданство, призывной возраст, высшее образование из перечня согласованного правительством и работа в аккредитованной компании. Важно отметить, что требование к стажу работника не будет предъявляться, если он устроился на работу в течение года после получения диплома. Также важным критерием является получение компанией аккредитации в срок до 11 августа 2023 года.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. В период с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке сотрудников IT-компаний.