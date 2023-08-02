Маккарти счел обвинение Трампа отвлечением внимания от дела сына Байдена

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 100,7 (-0,24) Инвестиции, 01 авг, 16:55 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 91,78 (+0,18) Инвестиции, 01 авг, 16:55
Глава одесской администрации сообщил о взрывах и пожарах в портах Политика, 07:10
Россия и Китай возобновили безвизовый обмен туристами. Что важно знать Бизнес, 07:00
Самолет S7 столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска Общество, 06:38
Инвестор впервые получил право разблокировать ценные бумаги в Euroclear Финансы, 06:16
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Маккарти счел обвинение Трампа отвлечением внимания от дела сына Байдена Политика, 06:03
Минобороны сообщило о срыве пяти атак ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 05:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Бомбы двух мировых войн помешали ФРГ при строительстве СПГ-терминала Политика, 05:28
Тело мужчины нашли в автомобиле каршеринга в центре Москвы Общество, 05:11
В Петербурге третий раз за два дня попытались поджечь военкомат Общество, 04:40
Замглавы ОАК заявил о планах в разы нарастить производство самолетов Бизнес, 04:38
CNN узнал об ожидании США плана от Европы по обучению украинцев на F-16 Политика, 04:16
Мятежники Нигера объявили об открытии границ с пятью странами Политика, 03:21
В Киеве прозвучали взрывы и сработала система ПВО Политика, 02:50
Суд над Трампом ,  
0 

Маккарти счел обвинение Трампа отвлечением внимания от дела сына Байдена

Маккарти: обвинение Трампа нужно властям для отвлечения внимания от дела сына Байдена
Сюжет
Суд над Трампом

Американской администрации было необходимо предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, чтобы отвлечь общественное внимание от дела Хантера Байдена, сына действующего президента Джо Байдена. Об этом заявил спикер Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Кевин Маккарти на своей странице в Twitter.

В ночь на 2 августа Трампу предъявили обвинения в сговоре с целью нарушения прав, сговоре с целью обмана правительства, препятствовании официальному расследованию и сговоре для этого. Обвинения связаны с попытками отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года

Маккарти со своей стороны отметил, что в последние дни раскрылись детали о деятельности Хантера Байдена, а также его отца, когда тот еще занимал пост вице-президента в 2009-2017 годах.

«Все в Америке могли видеть, что произойдет дальше: попытка Минюста отвлечь внимание от новостей и атаковать фаворита в борьбе за выдвижение кандидатом», — написал Маккарти.

Он сослался на данные социологического опроса, который, по его словам, подтвердил, что Трамп является основным конкурентом Байдена на президентских выборах 2024 года. Других деталей об этом опросе Маккарти не привел.

Республиканец пообещал, что представители его партии «продолжат докапываться до истины по делу о «корпорации Байденов» и двоякой системе правосудия».

Читайте на РБК Pro
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
Почему метавселенные никому не нужны в 2023 году

О том, что обвинения Трампу были предъявлены через день после того, как «большой скандал», связанный с Байденом, «разразился в залах Конгресса», ранее заявил его предвыборный штаб. В своем заявлении в Twitter штаб назвал обвинения Трампа ложными и отметил, что их предъявили после начала экс-президентом предвыборной кампании.

Хантеру Байдену предъявляют обвинения в неуплате налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 год, незаконном владении огнестрельным оружием и употреблении наркотиков.

Кроме того, комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей CША, которую контролируют республиканцы, начал расследование деятельности семьи Байденов, связанной с бизнесом. Накануне бывший бизнес-партнер Хантера Байдена Девон Арчер заявил на допросе перед нижней палатой, что тот часто звонил своему отцу, находясь в компании партнеров, чтобы произвести на них впечатление. Он также сказал, что Байдены использовали свое имя как «бренд» для продвижения семейного бизнеса. При этом Арчер заверил, что Байден-младший никогда не вовлекал отца в финансовые операции.

Теги
Персоны
Администрация президента США Кевин Маккарти Джо Байден Хантер Байден
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в выборы
Политика
Трамп назвал предвзятой и коррумпированной политическую систему США
Политика
Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter