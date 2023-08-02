Маккарти счел обвинение Трампа отвлечением внимания от дела сына Байдена

Американской администрации было необходимо предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, чтобы отвлечь общественное внимание от дела Хантера Байдена, сына действующего президента Джо Байдена. Об этом заявил спикер Палаты представителей США, представитель Республиканской партии Кевин Маккарти на своей странице в Twitter.

В ночь на 2 августа Трампу предъявили обвинения в сговоре с целью нарушения прав, сговоре с целью обмана правительства, препятствовании официальному расследованию и сговоре для этого. Обвинения связаны с попытками отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года

Маккарти со своей стороны отметил, что в последние дни раскрылись детали о деятельности Хантера Байдена, а также его отца, когда тот еще занимал пост вице-президента в 2009-2017 годах.

«Все в Америке могли видеть, что произойдет дальше: попытка Минюста отвлечь внимание от новостей и атаковать фаворита в борьбе за выдвижение кандидатом», — написал Маккарти.

Он сослался на данные социологического опроса, который, по его словам, подтвердил, что Трамп является основным конкурентом Байдена на президентских выборах 2024 года. Других деталей об этом опросе Маккарти не привел.

Республиканец пообещал, что представители его партии «продолжат докапываться до истины по делу о «корпорации Байденов» и двоякой системе правосудия».

О том, что обвинения Трампу были предъявлены через день после того, как «большой скандал», связанный с Байденом, «разразился в залах Конгресса», ранее заявил его предвыборный штаб. В своем заявлении в Twitter штаб назвал обвинения Трампа ложными и отметил, что их предъявили после начала экс-президентом предвыборной кампании.

Хантеру Байдену предъявляют обвинения в неуплате налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 год, незаконном владении огнестрельным оружием и употреблении наркотиков.

Кроме того, комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей CША, которую контролируют республиканцы, начал расследование деятельности семьи Байденов, связанной с бизнесом. Накануне бывший бизнес-партнер Хантера Байдена Девон Арчер заявил на допросе перед нижней палатой, что тот часто звонил своему отцу, находясь в компании партнеров, чтобы произвести на них впечатление. Он также сказал, что Байдены использовали свое имя как «бренд» для продвижения семейного бизнеса. При этом Арчер заверил, что Байден-младший никогда не вовлекал отца в финансовые операции.