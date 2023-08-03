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Клишас назвал неконституционным законопроект «О деофшоризац­ии»

Сенатор Клишас: комитет Совфеда не одобрил законопроект «О деофшоризац­ии»
Сюжет
Война санкций
Комитет Совфеда по конституционному законодательству решил, что инициатива не соответствует ч. 3 ст. 35 Конс­титуции, которая гласит: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не одобрил законопроект «О деофшоризац­ии», сообщил его глава Андрей Клишас в телеграм-канале.

«Наш комитет подготовил отрицательный отзыв на законопроект № 281­874-8 «О деофшоризац­ии», — написал Клишас.

По его словам, комитет посчитал, что инициатива не соответствует ч. 3 ст. 35 Конс­титуции России, которая гласит: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения». Кроме того, документ не согласуется с по­ложениями Гражданско­го кодекса об основаниях пре­кращения права собст­венности, пояснил сенатор.

Авторы законопроекта (депутаты Госдумы от«Справедливой России — Патриотов — За правду» Михаил Делягин, Олег Нилов, Геннадий Семигин, Александр Терентьев, Юрий Григорьев, Александр Аксененко, Федот Тумусов, Николай Бурляев) предлагают передать под управление государства все зарегистрированные в офшорах активы, расположенные на территории России. Собственники, согласно документу, должны перерегистрировать их в стране в течение полугода. «В случае нежелания собственников перерегистрировать их в России в связи с отсутствием возможности добросовестного установления собственности данные активы конфискуются в собственность России как бесхозное имущество», — говорится в пояснительной записке.

Авторы указывают, что более половины крупных частных российских предприятий, в том числе ряд компаний системы жизнеобеспечения и стратегических предприятий, зарегистрировано в офшорах, их перерегистрацию депутаты называют «категорическим условием сохранения национальной безопасности России и обеспечения ее суверенитета».

С 2018 года в России существует возможность переехать в «русские офшоры» — специальные административные районы на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Первоначально там могли зарегистрироваться только иностранные компании. При выполнении ряда условий они получали статус международных холдинговых компаний (МХК), который дает право на получение налоговых льгот. К преференциям от применения режима относятся в том числе нулевой налог на полученные дивиденды при условии владения в капитале выплачивающей их компании (российской или иностранной) от 15% и нулевой налог на доходы от продажи акций/долей в российских или иностранных компаниях. После введения западных санкций против России для поддержки отечественного бизнеса власти позволили получать статус МХК и российским компаниям, «прописанным» в спецрайонах. В июле Минфин предложил новые налоговые льготы для компаний в «русских офшорах».

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Теги
Елена Чернышова
деофшоризация законопроект Андрей Клишас
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