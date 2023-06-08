Власти предложили налоговые льготы бизнесу в рамках плана деофшоризации

В план правительства по деофшоризации включено четыре блока мер — налоговые льготы, защита российских акционеров, упрощение переезда в спецрайоны и донастройка регулирования международных фондов. Подробнее — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

До конца 2023 года правительство запланировало внести в Госдуму ряд новаций, которые призваны способствовать деофшоризации экономики России. Это следует из «Плана реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию». Документ, разработанный Минэкономразвития и утвержденный первым вице-премьером Андреем Белоусовым, есть в распоряжении РБК.

Правительство подготовило дополнительные меры в сфере деофшоризации по поручению президента Владимира Путина. «Бизнес в ключевых секторах и отраслях должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», — подчеркивал он в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года.

В аппарате Белоусова перенаправили запрос РБК в Минэкономразвития.

«Инициативы плана направлены на повышение привлекательности российских САР [двух зон со специальным режимом в Калининградской области и Приморском крае] через расширение механизма управления российским лицом, минуя КИК [контролируемую иностранную компанию], судебный порядок раздельной выплаты дивидендов (прибыли) и другие меры, — сказал РБК первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. — Новый набор инициатив позволит решить 90% существующих проблем в корпоративном управлении, и мы рассчитываем на их принятие уже в этом году». По его словам, некоторые меры уже внесены поправками на рассмотрение Госдумы. «Также продолжаем работу над совершенствованием корпоративного управления и через реализацию плана мероприятий ТДК [«Трансформация делового климата»]», — указал Торосов.

Налоговая донастройка

Один из тематических блоков плана посвящен налоговому стимулированию перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию. В него включены следующие положения.

Компенсации бизнесу при разрыве соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами.

К середине октября 2023 года правительство планирует внести в Госдуму законопроект, предусматривающий «компенсирующие меры в налоговом законодательстве» для минимизации потерь бизнеса, связанных с «существенным увеличением налогового бремени, в случае приостановки действия международных соглашений об устранении двойного налогообложения с недружественными странами», следует из плана. Конкретные меры в документе не уточняются.

В марте 2023 года Минфин и МИД предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Это должно стать ответом на санкции, а также на февральское включение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом по налоговым вопросам. Президентский указ о приостановке данных соглашений (в том числе с рядом стран ЕС, Великобританией, Сингапуром, Швейцарией, Японией, США) пока не подписан.

В качестве компенсирующей меры для владельцев активов целесообразно было бы ввести возможность одностороннего зачета в России подоходного налога, уплаченного в странах, с которыми приостановили действие СИДН (например, подоходного налога, удерживаемого с дивидендов в США по ставке 10%), полагает партнер Kept Донат Подниек. Текущее налоговое законодательство России предусматривает возможность такого зачета только при наличии соответствующего пункта в действующем СИДН.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что обсуждались предложения сохранить льготные ставки налога на выплату процентов по кредитам перед иностранными банками и еврооблигациям, а также на лицензионные выплаты.

«Особый налоговый режим», связанный с получением физическими и юридическими лицами акций с нейтральными налоговыми последствиями.

Мера разрабатывается аналогично регулированию, вступившему в силу в марте 2022 года и дающему возможность безналогово передать российские активы из-под КИК, уточняется в плане. Тогда российские резиденты, владеющие какими-либо активами через КИК, получили возможность без налогов и каких-либо дополнительных условий оформить на себя право собственности на них.

Новый режим среди прочего может включить в себя расширение льготы по применению нулевой ставки налога на прибыль при реализации активов (долей/акций) в российских компаниях не только на лиц, находящихся под действием санкций (как было предусмотрено действующим законодательством), следует из плана. Ранее об этом просил РСПП, предлагая расширить льготу на лиц, аффилированных с подсанкционными. Кроме того, эту льготу могут продлить для сделок, совершенных в 2023 году (ранее она действовала только для сделок 2022 года), и распространить на компании, попавшие под санкции в 2023 году, следует из документа.

Совершенствование регулирования международных фондов

Часть мер плана из раздела по донастройке регулирования международных фондов, зарегистрированных в специальных административных районах (САР), де-факто тоже затрагивают вопросы налогообложения. А именно следующие.

Введение специального режима налогообложения личных фондов.

Предполагается, что этот режим будет аналогичным порядку налогообложения доходов физических лиц, включая применение соответствующих «освобождений и льгот», следует из документа. Минфин готовит предложения по пунктам плана, относящимся к компетенции министерства, сообщили РБК в ведомстве: в том числе прорабатывается вопрос налогообложения личных фондов для обеспечения эквивалентности налоговых условий как при традиционном наследовании, так и при использовании личных фондов.

По текущему законодательству как передача активов в фонд, так и распределение из фонда могут облагаться налогами, поясняет налоговый партнер компании «Технологии доверия» Галина Науменко. «Предлагаемые изменения позволят забрать из фонда внесенное имущество без уплаты НДФЛ (как если бы изначальной передачи и возврата не было). Кроме того, передача имущества не будет облагаться НДС», — говорит она. Без данных изменений режим просто «не взлетает», резюмирует Науменко.

Власти разрешили российским и иностранным гражданам регистрировать личные фонды — как прижизненные, так и посмертные — в САР в марте 2022 года в качестве меры защиты компаний и физлиц от санкций.

Изменение налогового режима международных фондов в САР, исключающее двойное налогообложение.

Власти рассчитывают, что смогут исключить двойное налогообложение как на этапе формирования фонда, так и на этапе его деятельности и (или) распределения доходов в адрес бенефициаров, следует из плана.

Когда человек купил актив (допустим, доли в ООО) на свои доходы, с которых уже был уплачен НДФЛ, передал эти доли в фонд, а затем он или другие уполномоченные лица (например, дети) получают актив обратно, то без специальных норм налог будет уплачен больше одного раза, описывает природу возникновения двойного налогообложения в САР Науменко. Это, конечно, экономически несправедливо, считает эксперт.

Стимулирование «переезда» в САР и защита акционеров

Чтобы компании активнее регистрировались в специальных районах, планом по деофшоризации предлагается ввести следующие новации.

Внедрение механизмов непризнания и неприведения в исполнение решений судов иностранных государств, если такие суды при рассмотрении дела исходили из того, что международная компания является иностранным юридическим лицом (то есть не российским).

Установление особенностей принятия (или признания принятым) решения иностранной компании о переезде в специальные административные районы (возможность признания принятым решения о редомициляции советом директоров или бенефициарами).

Отмена ограничения по регистрации не более трех юридических лиц в одном офисе на территории САР.

Исключение обязанности контролирующих КИК лиц, зарегистрированных в САР, отчитываться по КИК вне зависимости от факта исключения ее из иностранного реестра (достаточно будет заявления, фактически подтверждающего прекращение деятельности в иностранной юрисдикции).

Кроме того, отдельный блок мер направлен на защиту прав российских акционеров холдинговых компаний, о его содержании ранее рассказывали в Минэкономразвития. Он включает в себя три пункта.

Разработка механизма раздельной выплаты дивидендов.

Разработка механизма перевода публичных и непубличных иностранных холдинговых компаний в российскую юрисдикцию.

Расширение механизма восстановления корпоративного управления российскими компаниями, минуя контролируемые иностранные организации, зарегистрированные на территории недружественных стран.

Потребность осталась

Основной запрос бизнеса сегодня связан с разблокированием операционной деятельности подконтрольных ему иностранных компаний и обеспечением доступа собственников этих компаний к причитающимся им дивидендным выплатам, сказал РБК председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Этого можно добиться в том числе путем перевода бизнеса в российскую юрисдикцию и применения различных механизмов, предложенных планом по деофшоризации. Особенно важно, что в документе упор сделан на судебные механизмы защиты нарушенных прав добросовестных инвесторов, считает депутат.

При этом потребность в «переезде» остается актуальной: не все компании успели воспользоваться действовавшими в 2022 году льготами и перевести бизнес в Россию — в частности, из-за проблем с иностранными провайдерами и иностранными банками, отмечает Подниек. Зачастую те тормозили передачу активов из-за неопределенности в санкционном режиме, который мог применяться к таким операциям за рубежом (опасались что-то делать, не будучи уверенными, что их потом не накажут за нарушение санкционного режима). О сложностях с переводом бизнеса из иностранных юрисдикций в российские САР ранее писал РБК, и одной из ключевых называлась проблема с сервис-провайдерами, которые отстраняются от процессов принятия решений.