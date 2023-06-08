Власти предложили налоговые льготы бизнесу в рамках плана деофшоризации
До конца 2023 года правительство запланировало внести в Госдуму ряд новаций, которые призваны способствовать деофшоризации экономики России. Это следует из «Плана реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию». Документ, разработанный Минэкономразвития и утвержденный первым вице-премьером Андреем Белоусовым, есть в распоряжении РБК.
Правительство подготовило дополнительные меры в сфере деофшоризации по поручению президента Владимира Путина. «Бизнес в ключевых секторах и отраслях должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», — подчеркивал он в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года.
В аппарате Белоусова перенаправили запрос РБК в Минэкономразвития.
«Инициативы плана направлены на повышение привлекательности российских САР [двух зон со специальным режимом в Калининградской области и Приморском крае] через расширение механизма управления российским лицом, минуя КИК [контролируемую иностранную компанию], судебный порядок раздельной выплаты дивидендов (прибыли) и другие меры, — сказал РБК первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. — Новый набор инициатив позволит решить 90% существующих проблем в корпоративном управлении, и мы рассчитываем на их принятие уже в этом году». По его словам, некоторые меры уже внесены поправками на рассмотрение Госдумы. «Также продолжаем работу над совершенствованием корпоративного управления и через реализацию плана мероприятий ТДК [«Трансформация делового климата»]», — указал Торосов.
Налоговая донастройка
Один из тематических блоков плана посвящен налоговому стимулированию перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию. В него включены следующие положения.
- Компенсации бизнесу при разрыве соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами.
К середине октября 2023 года правительство планирует внести в Госдуму законопроект, предусматривающий «компенсирующие меры в налоговом законодательстве» для минимизации потерь бизнеса, связанных с «существенным увеличением налогового бремени, в случае приостановки действия международных соглашений об устранении двойного налогообложения с недружественными странами», следует из плана. Конкретные меры в документе не уточняются.
В марте 2023 года Минфин и МИД предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Это должно стать ответом на санкции, а также на февральское включение России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом по налоговым вопросам. Президентский указ о приостановке данных соглашений (в том числе с рядом стран ЕС, Великобританией, Сингапуром, Швейцарией, Японией, США) пока не подписан.
В качестве компенсирующей меры для владельцев активов целесообразно было бы ввести возможность одностороннего зачета в России подоходного налога, уплаченного в странах, с которыми приостановили действие СИДН (например, подоходного налога, удерживаемого с дивидендов в США по ставке 10%), полагает партнер Kept Донат Подниек. Текущее налоговое законодательство России предусматривает возможность такого зачета только при наличии соответствующего пункта в действующем СИДН.
Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что обсуждались предложения сохранить льготные ставки налога на выплату процентов по кредитам перед иностранными банками и еврооблигациям, а также на лицензионные выплаты.
- «Особый налоговый режим», связанный с получением физическими и юридическими лицами акций с нейтральными налоговыми последствиями.
Мера разрабатывается аналогично регулированию, вступившему в силу в марте 2022 года и дающему возможность безналогово передать российские активы из-под КИК, уточняется в плане. Тогда российские резиденты, владеющие какими-либо активами через КИК, получили возможность без налогов и каких-либо дополнительных условий оформить на себя право собственности на них.
Новый режим среди прочего может включить в себя расширение льготы по применению нулевой ставки налога на прибыль при реализации активов (долей/акций) в российских компаниях не только на лиц, находящихся под действием санкций (как было предусмотрено действующим законодательством), следует из плана. Ранее об этом просил РСПП, предлагая расширить льготу на лиц, аффилированных с подсанкционными. Кроме того, эту льготу могут продлить для сделок, совершенных в 2023 году (ранее она действовала только для сделок 2022 года), и распространить на компании, попавшие под санкции в 2023 году, следует из документа.
Совершенствование регулирования международных фондов
Часть мер плана из раздела по донастройке регулирования международных фондов, зарегистрированных в специальных административных районах (САР), де-факто тоже затрагивают вопросы налогообложения. А именно следующие.
- Введение специального режима налогообложения личных фондов.
Предполагается, что этот режим будет аналогичным порядку налогообложения доходов физических лиц, включая применение соответствующих «освобождений и льгот», следует из документа. Минфин готовит предложения по пунктам плана, относящимся к компетенции министерства, сообщили РБК в ведомстве: в том числе прорабатывается вопрос налогообложения личных фондов для обеспечения эквивалентности налоговых условий как при традиционном наследовании, так и при использовании личных фондов.
По текущему законодательству как передача активов в фонд, так и распределение из фонда могут облагаться налогами, поясняет налоговый партнер компании «Технологии доверия» Галина Науменко. «Предлагаемые изменения позволят забрать из фонда внесенное имущество без уплаты НДФЛ (как если бы изначальной передачи и возврата не было). Кроме того, передача имущества не будет облагаться НДС», — говорит она. Без данных изменений режим просто «не взлетает», резюмирует Науменко.
Власти разрешили российским и иностранным гражданам регистрировать личные фонды — как прижизненные, так и посмертные — в САР в марте 2022 года в качестве меры защиты компаний и физлиц от санкций.
- Изменение налогового режима международных фондов в САР, исключающее двойное налогообложение.
Власти рассчитывают, что смогут исключить двойное налогообложение как на этапе формирования фонда, так и на этапе его деятельности и (или) распределения доходов в адрес бенефициаров, следует из плана.
Когда человек купил актив (допустим, доли в ООО) на свои доходы, с которых уже был уплачен НДФЛ, передал эти доли в фонд, а затем он или другие уполномоченные лица (например, дети) получают актив обратно, то без специальных норм налог будет уплачен больше одного раза, описывает природу возникновения двойного налогообложения в САР Науменко. Это, конечно, экономически несправедливо, считает эксперт.
Стимулирование «переезда» в САР и защита акционеров
Чтобы компании активнее регистрировались в специальных районах, планом по деофшоризации предлагается ввести следующие новации.
- Внедрение механизмов непризнания и неприведения в исполнение решений судов иностранных государств, если такие суды при рассмотрении дела исходили из того, что международная компания является иностранным юридическим лицом (то есть не российским).
- Установление особенностей принятия (или признания принятым) решения иностранной компании о переезде в специальные административные районы (возможность признания принятым решения о редомициляции советом директоров или бенефициарами).
- Отмена ограничения по регистрации не более трех юридических лиц в одном офисе на территории САР.
- Исключение обязанности контролирующих КИК лиц, зарегистрированных в САР, отчитываться по КИК вне зависимости от факта исключения ее из иностранного реестра (достаточно будет заявления, фактически подтверждающего прекращение деятельности в иностранной юрисдикции).
Кроме того, отдельный блок мер направлен на защиту прав российских акционеров холдинговых компаний, о его содержании ранее рассказывали в Минэкономразвития. Он включает в себя три пункта.
- Разработка механизма раздельной выплаты дивидендов.
- Разработка механизма перевода публичных и непубличных иностранных холдинговых компаний в российскую юрисдикцию.
- Расширение механизма восстановления корпоративного управления российскими компаниями, минуя контролируемые иностранные организации, зарегистрированные на территории недружественных стран.
Потребность осталась
Основной запрос бизнеса сегодня связан с разблокированием операционной деятельности подконтрольных ему иностранных компаний и обеспечением доступа собственников этих компаний к причитающимся им дивидендным выплатам, сказал РБК председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Этого можно добиться в том числе путем перевода бизнеса в российскую юрисдикцию и применения различных механизмов, предложенных планом по деофшоризации. Особенно важно, что в документе упор сделан на судебные механизмы защиты нарушенных прав добросовестных инвесторов, считает депутат.
При этом потребность в «переезде» остается актуальной: не все компании успели воспользоваться действовавшими в 2022 году льготами и перевести бизнес в Россию — в частности, из-за проблем с иностранными провайдерами и иностранными банками, отмечает Подниек. Зачастую те тормозили передачу активов из-за неопределенности в санкционном режиме, который мог применяться к таким операциям за рубежом (опасались что-то делать, не будучи уверенными, что их потом не накажут за нарушение санкционного режима). О сложностях с переводом бизнеса из иностранных юрисдикций в российские САР ранее писал РБК, и одной из ключевых называлась проблема с сервис-провайдерами, которые отстраняются от процессов принятия решений.