В посольстве России объяснили санкции США «наплевательским отношением»

Дипломаты заявили, что Москва продолжит отстаивать многополярное демократичное мироустройство

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Посольство России в США отреагировало на сообщения о введение новых санкций против России по делу Скрипалей. Там обвинили Вашингтон в попытках «присвоить себе функции суперполицейского», а также наказать тех, кто отстаивает собственные национальные интересы.

По словам дипломатов, решение задействовать против Москвы закон «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение», «США продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений».

В посольстве считают, что пренебрегли американцы и соблюдением «элементарных норм цивилизованного общения».

Дипломаты также заверили оппонентов, что все попытки запугать Россию санкциями тщетны, а Россия «продолжит защищать многополярное демократичное мироустройство».

Ранее с критикой санкций выступала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она объяснила их «бессилием США».

В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России. Эти санкции, как отметили СМИ, являются вторым пакетом ограничений за приписываемое Москве использование химоружия для отравления в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года.

Позже неназванный высокопоставленный чиновник администрации США подтвердил Bloomberg, что Вашингтон действительно вводит второй раунд «химических» санкций против России, потому что она не предоставила гарантий неприменения химического оружия.





