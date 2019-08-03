В посольстве России объяснили санкции США «наплевательским отношением»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 66,03 63,33 EUR Нал. 73,15 70,33 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 10 510,00 -9,00 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,61%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,61%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет Политика, 03:33 В посольстве России объяснили санкции США «наплевательским отношением» Политика, 03:27 Посольство США предупредило об угрозе терактов в праздники на Украине Общество, 02:53 Путин подписал закон о пособиях за детей до трех лет Общество, 02:23 В Гамбурге таможенники изъяли партию кокаина стоимостью почти €1 млрд Общество, 01:57 Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников Спорт, 01:56 Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты Бизнес, 01:36 Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований Общество, 01:16 В Сирии боевики обстреляли родное селение семьи президента Асада Политика, 01:08 «Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов в лондонский «Хитроу» Общество, 00:50 В МИД Ирана назвали паранойю Помпео причиной санкций США против России Политика, 00:21 США ввели санкции против командующих спецназом и контрразведкой Венесуэлы Политика, 02 авг, 23:50 Рубль подешевел на 20 копеек после заявлений Трампа о ядерном соглашении Финансы, 02 авг, 23:49 Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло почти ста человек Общество, 02 авг, 23:20
Новые санкции США ,  
0 
В посольстве России объяснили санкции США «наплевательским отношением»
Дипломаты заявили, что Москва продолжит отстаивать многополярное демократичное мироустройство
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Посольство России в США отреагировало на сообщения о введение новых санкций против России по делу Скрипалей. Там обвинили Вашингтон в попытках «присвоить себе функции суперполицейского», а также наказать тех, кто отстаивает собственные национальные интересы.

По словам дипломатов, решение задействовать против Москвы закон «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение», «США продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений».

В посольстве считают, что пренебрегли американцы и соблюдением «элементарных норм цивилизованного общения».

Дипломаты также заверили оппонентов, что все попытки запугать Россию санкциями тщетны, а Россия «продолжит защищать многополярное демократичное мироустройство».

Политика
МИД насчитал 72 санкции США за восемь лет

Ранее с критикой санкций выступала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она объяснила их «бессилием США».

В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России. Эти санкции, как отметили СМИ, являются вторым пакетом ограничений за приписываемое Москве использование химоружия для отравления в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года.

Политика
Ввели или нет? Что важно знать о предполагаемых новых санкциях США

Позже неназванный высокопоставленный чиновник администрации США подтвердил Bloomberg, что Вашингтон действительно вводит второй раунд «химических» санкций против России, потому что она не предоставила гарантий неприменения химического оружия.


 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Санкции
Материалы по теме
Захарова объяснила новые антироссийские санкции бессилием США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter