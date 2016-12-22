Ходатайство о снятии обвинений с Бутиной поступило в суд в Вашингтоне

Россиянка Мария Бутина, обвиненная в США в деятельности в качестве незарегистрированного агента влияния России, попросила окружной суд округа Колумбия снять с нее обвинения, пишет Bloomberg со ссылкой на документы суда, опубликованные в пятницу. Также Бутина подала жалобу на отказ отпустить ее из-под ареста.
Но, пишет агентство, суд не принял поданные Бутиной заявления из-за «технического дефекта».
Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл после этого заявил, что защита подобные документы в суд не направляла, сообщило «РИА Новости». «Кто-то пытается вмешаться», — сказал он.
О задержании Бутиной, находившейся в стране по студенческой визе, Минюст США объявил в середине июля. Власти считают, что она незаконно действовала в интересах российского правительства и работала на высокопоставленного российского чиновника. Федеральная прокуратура США позднее также заявила, что подозревает Бутину в контактах с российскими спецслужбами.
По версии обвинения, говорилось в документах суда, Бутина поддерживала связи и с «олигархами» в России.
По данным Reuters, Бутина в России была помощницей нынешнего замглавы Центробанка Александра Торшина, когда тот работал в Совете Федерации. Бутина и Торшин состояли в организации «Право на оружие», которая выступала за снятие запретов в области владения оружием в России.
В Москве заявили, что за арестом Бутиной стоят политический мотивы, а саму ее назвали политзаключенной. Как сказал замглавы департамента информации и печати МИД Артем Кожин, Россия требует немедленно ее освободить.