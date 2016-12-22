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Погибший в Африке Орхан Джемаль понимал арабский
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Погибший в Африке Орхан Джемаль понимал арабский
Гибель журналистов в ЦАР, 12:06
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Погибший в Африке Орхан Джемаль понимал арабский
Погибшая съемочная группа из России не знала местных языков, но владела арабским и английским, заявили в Центре управления расследованиями. Выживший при нападении водитель рассказал, что журналисты понимали то, что говорили убийцы
Орхан Джемаль (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

​Только один член съемочной группы, которая погибла в Центральноафриканской Республике, — Орхан Джемаль — знал арабский язык, на котором говорят в некоторых районах ЦАР, но никто из погибших российских журналистов не знал французского или местного языка санго. Об этом рассказал РБК главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин.

«Орхан [Джемаль] немного говорил по-арабски и по-английски. Саша [Расторгуев] — только по-русски, Кирилл [Радченко] — неплохо по-английски», — отметил он.

Так он ответил на информацию центральноафриканского издания Corbeau News, которое ранее сообщило о том, что погибшие в ЦАР российские журналисты понимали, что им говорили убийцы во время нападения. Об этом местному порталу рассказал выживший в результате нападения водитель съемочной группы. По его словам, убийцы говорили на языке, который отличался от санго или французского, но у него создалось впечатление, что они понимали, что им говорят нападавшие.

В мэрии столицы ЦАР Банги не располагают информацией о том, что трое убитых российских журналистов знали язык боевиков, рассказал РБК помощник мэра Банги Сириль. «Это были обычные боевики, которые грабят и убивают всех, кто попадется на их пути», — сказал он.

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Издание отметило, что, перед тем как поехать в Африку, журналисты контактировали с некоторыми полевыми командирами мусульманской группировки «Селека». Помимо этого, российская съемочная группа заранее позаботилась о том, чтобы спросить «советов у своих соотечественников — русских военных в Банги».

Corbeau News указывает, что российские журналисты прибыли в Сибю — место, неподалеку от которого их обнаружили убитыми, — 30 июля. Они собирались покинуть город поздно вечером, но остановившие их на КПП военнослужащие местной центральноафриканской армии FACA посоветовали журналистам не покидать город до утра. Россияне позвонили одному из своих соотечественников, чтобы спросить его мнение, и позже заявили военным из FACA, что опасности на дороге нет и они могут ехать дальше. Российским журналистам разрешили покинуть Сибю между 23:27 по местному времени (01:27 мск 31 июля) и полуночью.

Гибель российских журналистов в Центральной Африке. Главное
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Тела трех российских журналистов — военкора Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева — были обнаружены в минувший вторник, 31 июля. Рядом с ними находилась изрешеченная пулями машина, на которой они передвигались по республике. Тела россиян перевезли в госпиталь при миссии ООН в Сибю, а после этого — в госпиталь столицы страны ​Банги.

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По словам министра информации ЦАР Максима Казаги, на месте убийства не было ни принадлежавшей журналистам техники, ни денег. Он рассказывал РБК, что члены российской съемочной группы пытались оказать сопротивление нападавшим. До этого он допускал, что убийцы — члены группировки «Селека».

Как рассказывали в ЦУР, Джемаль, Радченко и Расторгуев направились в Африку, чтобы снять документальный фильм о деятельности в республике российских частных военных компаний (ЧВК). Они должны были провести в ЦАР не больше двух недель и вернуться домой 15 августа. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя сообщения о съемках фильма о ЧВК Вагнера, заявила, что это «околесица».

Авторы: Вячеслав Козлов, Анна Трунина, Юлия Лымарь.
Теги: ЦАР , журналисты , Убийство
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