В Испании заявили, что не ждут последствий за несоблюдение принципа НАТО

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Испания не ожидает каких-либо последствий после своего решения не выполнять ожидаемый целевой показатель расходов НАТО на оборону в размере 5% ВВП. Об этом сообщил министр экономики Карлос Куэрпо в интервью Bloomberg TV.

По его словам, Мадрид остается «ответственным союзником» и выполнит все взятые обязательства по военному потенциалу.

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна не будет тратить на оборону более 2,1% ВВП, так как текущие обязательства перед НАТО не требуют большего.

Как пишет Reuters, на саммите в Гааге лидеры НАТО одобрили увеличение оборонных расходов до 5% ВВП в ответ на требования США. Ранее Испания предлагала сделать целевой показатель 5% необязательным или разрешить ей не следовать данному требованию — соответствующее письмо премьер Педро Санчес отправлял генсеку НАТО Марку Рютте.