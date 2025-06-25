В Испании заявили, что не ждут последствий за несоблюдение принципа НАТО
Испания не ожидает каких-либо последствий после своего решения не выполнять ожидаемый целевой показатель расходов НАТО на оборону в размере 5% ВВП. Об этом сообщил министр экономики Карлос Куэрпо в интервью Bloomberg TV.
По его словам, Мадрид остается «ответственным союзником» и выполнит все взятые обязательства по военному потенциалу.
Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна не будет тратить на оборону более 2,1% ВВП, так как текущие обязательства перед НАТО не требуют большего.
Как пишет Reuters, на саммите в Гааге лидеры НАТО одобрили увеличение оборонных расходов до 5% ВВП в ответ на требования США. Ранее Испания предлагала сделать целевой показатель 5% необязательным или разрешить ей не следовать данному требованию — соответствующее письмо премьер Педро Санчес отправлял генсеку НАТО Марку Рютте.
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