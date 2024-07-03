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«Удручающая ситуация» заставила Шольца ежедневно слать SMS Макрону

Шольц: я каждый день шлю Макрону SMS с поддержкой после его провала на выборах
По мнению Шольца, ситуация с возможным приходом правых сил к власти в Европе «действительно удручающая». Макрон назначил досрочные выборы после победы правой партии на выборах в Европарламент, второй тур состоится 7 июля
Эмманюэль&nbsp;Макрон и Олаф Шольц
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет президенту Франции Эмманюэлю Макрону поддерживающие SMS после поражения французской президентской коалиции «Вместе за Республику» в первом туре парламентских выборов. Слова Шольца приводит журнал Spiegel.

«Мы обсуждаем действительно удручающую ситуацию», — сказал немецкий канцлер на летней вечеринке СДПГ «Парламентские левые» в Берлине. Он отметил, что держит пальцы скрещенными за то, чтобы «французы, которых я так люблю и ценю, добились успеха в стране, это много для меня значит». Шольц призвал не допустить формирования во Франции правительства, возглавляемого «правой популистской партией».

Выборы в Европарламент ослабили правящие партии в ведущих странах блока
Политика
Фото:Hannah McKay / Reuters

9 июня Макрон объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. Поводом стала победа правой партии «Национальное собрание» на выборах в Европарламент. Ее результат (31,5%) оказался почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение».

Глава «Национального объединения» Жордан Барделла после успеха в первом туре заявил о готовности стать премьером «сосуществования». Так описывается ситуация раздельного правления, когда президента и парламентское большинство представляют разные партии.

Второй тур выборов состоится 7 июля.

На фоне победы правых премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что альянс «Вместе за Республику» Макрона собирается отозвать кандидатов со второго тура парламентских выборов более чем в 60 округах, чтобы не дать «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы получить абсолютное большинство в парламенте.

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Германия Франция Олаф Шольц Эмманюэль Макрон парламентские выборы
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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