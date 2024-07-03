«Удручающая ситуация» заставила Шольца ежедневно слать SMS Макрону

Шольц: я каждый день шлю Макрону SMS с поддержкой после его провала на выборах

По мнению Шольца, ситуация с возможным приходом правых сил к власти в Европе «действительно удручающая». Макрон назначил досрочные выборы после победы правой партии на выборах в Европарламент, второй тур состоится 7 июля

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет президенту Франции Эмманюэлю Макрону поддерживающие SMS после поражения французской президентской коалиции «Вместе за Республику» в первом туре парламентских выборов. Слова Шольца приводит журнал Spiegel.

«Мы обсуждаем действительно удручающую ситуацию», — сказал немецкий канцлер на летней вечеринке СДПГ «Парламентские левые» в Берлине. Он отметил, что держит пальцы скрещенными за то, чтобы «французы, которых я так люблю и ценю, добились успеха в стране, это много для меня значит». Шольц призвал не допустить формирования во Франции правительства, возглавляемого «правой популистской партией».

9 июня Макрон объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. Поводом стала победа правой партии «Национальное собрание» на выборах в Европарламент. Ее результат (31,5%) оказался почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение».

Глава «Национального объединения» Жордан Барделла после успеха в первом туре заявил о готовности стать премьером «сосуществования». Так описывается ситуация раздельного правления, когда президента и парламентское большинство представляют разные партии.

Второй тур выборов состоится 7 июля.

На фоне победы правых премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что альянс «Вместе за Республику» Макрона собирается отозвать кандидатов со второго тура парламентских выборов более чем в 60 округах, чтобы не дать «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы получить абсолютное большинство в парламенте.