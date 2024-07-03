«Удручающая ситуация» заставила Шольца ежедневно слать SMS Макрону
Канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет президенту Франции Эмманюэлю Макрону поддерживающие SMS после поражения французской президентской коалиции «Вместе за Республику» в первом туре парламентских выборов. Слова Шольца приводит журнал Spiegel.
«Мы обсуждаем действительно удручающую ситуацию», — сказал немецкий канцлер на летней вечеринке СДПГ «Парламентские левые» в Берлине. Он отметил, что держит пальцы скрещенными за то, чтобы «французы, которых я так люблю и ценю, добились успеха в стране, это много для меня значит». Шольц призвал не допустить формирования во Франции правительства, возглавляемого «правой популистской партией».
9 июня Макрон объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. Поводом стала победа правой партии «Национальное собрание» на выборах в Европарламент. Ее результат (31,5%) оказался почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение».
Глава «Национального объединения» Жордан Барделла после успеха в первом туре заявил о готовности стать премьером «сосуществования». Так описывается ситуация раздельного правления, когда президента и парламентское большинство представляют разные партии.
Второй тур выборов состоится 7 июля.
На фоне победы правых премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что альянс «Вместе за Республику» Макрона собирается отозвать кандидатов со второго тура парламентских выборов более чем в 60 округах, чтобы не дать «Национальному объединению» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы получить абсолютное большинство в парламенте.