Россия объявила о высылке румынского дипломата

Высылка дипломата является ответом на объявление персоной нон грата российского сотрудника посольства в Румынии в мае

Кристиан Истрате (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Россия объявила персоной нон грата сотрудника румынского посольства. В МИДе назвали это ответной мерой на решение Бухареста в отношении российского дипломата.

На Смоленскую площадь был вызван посол Румынии Кристиан Истрате.

Румыния объявила российского дипломата персоной нон грата, заявив о нарушении им положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в конце мая. Тогда официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила РБК, что на это решение румынской стороны будет дан ответ.

В последний раз такой шаг Румыния предприняла в августе 2022 года. Имя дипломата не называли.

В августе 2023 года Россия ввела ограничение численности персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в стране в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся российских дипломатов в Бухаресте и генконсульства в Констанце.

В апреле 2024 года из России были высланы один сотрудник посольства Австрии, один член дипломатического посольства Эстонии, два дипломатических сотрудника посольства Латвии. В мае атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл объявлен персоной нон грата в России.