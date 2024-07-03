Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов под Новороссийском

Минобороны опубликовало кадры уничтожения морских дронов ВСУ в районе Новороссийска, порт которого был атакован сегодня ночью. На видеоролике видно, как береговая артиллерия работает по дронам, после чего один из них взрывается

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Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров со стороны Украины в ночь на 3 июля. В городе включали сирену, а мэр Андрей Кравченко рекомендовал местным жителям не выходить на улицу, тем более на набережную к морю. Утром Минобороны отчиталось об уничтожении в районе города двух дронов.

Позже Кравченко сообщил, что при атаке беспилотников два коммерческих помещения и одна квартира в Новороссийске получили незначительные повреждения. По его словам, обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы уже завершено, пострадавших в результате атаки нет.