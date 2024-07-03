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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов под Новороссийском

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны опубликовало кадры уничтожения морских дронов ВСУ в районе Новороссийска, порт которого был атакован сегодня ночью. На видеоролике видно, как береговая артиллерия работает по дронам, после чего один из них взрывается

Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов под Новороссийском
Video

Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров со стороны Украины в ночь на 3 июля. В городе включали сирену, а мэр Андрей Кравченко рекомендовал местным жителям не выходить на улицу, тем более на набережную к морю. Утром Минобороны отчиталось об уничтожении в районе города двух дронов.

Позже Кравченко сообщил, что при атаке беспилотников два коммерческих помещения и одна квартира в Новороссийске получили незначительные повреждения. По его словам, обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы уже завершено, пострадавших в результате атаки нет.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Новороссийск беспилотники катера Минобороны артиллерия
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