branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Деревня Кулига в Курской области попала под обстрел ВСУ Политика, 07:27
Филиппины обвинили Китай в применении водометов против кораблей Политика, 06:54
Минобороны сообщило об ударах Су-34 по пунктам дислокации ВСУ Политика, 06:18
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Синоптик назвал 5 августа самым теплым днем в Москве с начала лета Общество, 05:41
Минобороны сообщило об уничтожении 100 бойцов ВСУ при отражении атаки Политика, 05:19
Times узнала, почему Великобритания считает Иран главной угрозой Политика, 05:18
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Киев предупредил о дружбе с Варшавой до конца боев, а после — конкуренции Политика, 04:43
Умерла глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс Общество, 04:27
Генсек ООН предупредил о бьющих «барабанах ядерной войны» Политика, 03:49
Telegraph узнал, что Лондон заподозрил Китай в слежке через электромобили Политика, 03:44
В Киеве отложили подъем трезубца на щит монумента «Родина-мать» Общество, 03:10
В Хмельницкой области прогремели взрывы Политика, 03:07
МИД счел контрпродуктивным внешнее вмешательство в дела Нигера Политика, 02:33
Политика ,  
0 

Филиппины обвинили Китай в применении водометов против кораблей

Филиппины обвинили Китай применении водометов против своих кораблей у отмели Аюнгин

Китайский корабль заблокировал суда береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин, после чего обстрелял их из водомета. Филиппинские вооруженные силы «решительно осуждают» шаги Пекина и выражают глубокую озабоченность этими «незаконными и чрезмерными действиями», говорится в заявлении армии в X (ранее — Twitter).

Китайский корабль совершил опасный маневр около судна береговой охраны, в результате его экипаж не смог выгрузить припасы для филиппинских военнослужащих и выполнить поставленную перед ним задачу, сказано в заявлении.

Вооруженные силы призвали Пекин «действовать осмотрительно и ответственно», чтобы не допускать ошибок и несчастных случаев, которые могут поставить под угрозу жизнь людей.

Заявление с осуждением действий Китая выпустила и филиппинская береговая охрана. «Эти суда доставляли продовольствие, воду, топливо и другие припасы нашим военным подразделениям, дислоцированным на Сьерра-Мадре на отмели Аюнгин», — отмечается в заявлении службы (цитата по Philippine Star).

Береговая охрана обвинила китайскую сторону в создании рисков для экипажа судна и в нарушении международного права.

Как уточняет The Manila Times со ссылкой на данные автоматической идентификационной системы (AIS), малые суда филиппинской береговой охраны сопровождал 44-метровый корабль BRP Cabra. Позднее к нему присоединился другой такой же корабль — BRP Malabrigo.

Читайте на РБК Pro
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Модные дома Италии переходят иностранным владельцам. Что это меняет
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023

Отмель Аюнгин находится на островах Спратли (Наньша) в Индийском океане к западу от Филиппин и к северу от Брунея. Их принадлежность оспаривают шесть государств — Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

В 1999 году филиппинские власти намеренно разместили американский десантный корабль «Сьерра Мадре» времен Второй мировой войны на отмели, чтобы отслеживать активность Китая. На корабле постоянно находится небольшая группа военных Филиппин.

Теги
Китай Филиппины водометы