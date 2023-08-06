Филиппины обвинили Китай в применении водометов против кораблей

Филиппины обвинили Китай применении водометов против своих кораблей у отмели Аюнгин

Китайский корабль заблокировал суда береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин, после чего обстрелял их из водомета. Филиппинские вооруженные силы «решительно осуждают» шаги Пекина и выражают глубокую озабоченность этими «незаконными и чрезмерными действиями», говорится в заявлении армии в X (ранее — Twitter).

Китайский корабль совершил опасный маневр около судна береговой охраны, в результате его экипаж не смог выгрузить припасы для филиппинских военнослужащих и выполнить поставленную перед ним задачу, сказано в заявлении.

Вооруженные силы призвали Пекин «действовать осмотрительно и ответственно», чтобы не допускать ошибок и несчастных случаев, которые могут поставить под угрозу жизнь людей.

Заявление с осуждением действий Китая выпустила и филиппинская береговая охрана. «Эти суда доставляли продовольствие, воду, топливо и другие припасы нашим военным подразделениям, дислоцированным на Сьерра-Мадре на отмели Аюнгин», — отмечается в заявлении службы (цитата по Philippine Star).

Береговая охрана обвинила китайскую сторону в создании рисков для экипажа судна и в нарушении международного права.

Как уточняет The Manila Times со ссылкой на данные автоматической идентификационной системы (AIS), малые суда филиппинской береговой охраны сопровождал 44-метровый корабль BRP Cabra. Позднее к нему присоединился другой такой же корабль — BRP Malabrigo.

Отмель Аюнгин находится на островах Спратли (Наньша) в Индийском океане к западу от Филиппин и к северу от Брунея. Их принадлежность оспаривают шесть государств — Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

В 1999 году филиппинские власти намеренно разместили американский десантный корабль «Сьерра Мадре» времен Второй мировой войны на отмели, чтобы отслеживать активность Китая. На корабле постоянно находится небольшая группа военных Филиппин.