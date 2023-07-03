Латвия возобновит прием заявлений на визы от части россиян

Латвия прекратила выдачу виз всех типов россиянам с 26 июня на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Заявления на визы от некоторых категорий вновь стали принимать после оценки ситуации с безопасностью

Посольство Латвии в Москве (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Дипломатические представительства Латвии с 4 июля возобновят прием заявлений на визы от некоторых категорий россиян, сообщает МИД страны.

Заявления на визы смогут подать россияне — члены семей латвийских граждан (супруги, родители, дедушки и бабушки, дети, внуки и лица на иждивении), граждан других стран ЕС и Швейцарии; также возобновится прием заявлений на гуманитарные визы (посещение похорон, тяжело больных близких, когда существуют угрозы здоровью или жизни обращающегося).

В МИД Латвии отметили, что решение принято после оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами.

Латвия прекратила выдачу виз всех типов россиянам с 26 июня, «в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России» после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С тех пор все дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом перестали принимать документы на визы от россиян.

24 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерям его бойцов и заявил о начале «марша справедливости». Бойцы ЧВК заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону, техника «Вагнера» прошла через Воронежскую и Липецкую области. Минобороны обвинения отрицало, президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством.

Вечером того же дня Пригожин развернул колонны после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который пообещал ему и его бойцам гарантии безопасности.

Латвия прекратила выдачу виз россиянам после начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, однако тогда предусматривался ряд исключений. В сентябре Латвия, Литва и Эстония закрыли свои границы для граждан России с шенгенскими визами.



