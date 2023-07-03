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В Грузии заявили о планах оппозиции в случае успеха Пригожина взять Сочи

Глава правящей партии Грузии: оппозиция хотела в случае успеха Пригожина захватить Сочи
Оппозиция Грузии хотела «на волне успеха» действий ЧВК «Вагнер» войти в Абхазию, Южную Осетию и захватить Сочи, заявил глава правящей партии Кобахидзе. В марте оппозиция выступила против предложенного партией закона об иноагентах
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости)

Грузинское оппозиционное «коллективное национальное движение» намеревалось в случае успеха мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на военной технике войти в Абхазию, Южную Осетию и Сочи, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Mtavari.

«В тот день мы призвали оппозицию спокойно наблюдать за происходящим. Однако радикальная оппозиция не прислушалась к нашему совету. Все мы помним, как «коллективное национальное движение» приветствовало Пригожина, как посвящало ему речи и стихи, как на волне успеха Пригожина планировало не только войти с танками в Абхазию и Цхинвал (столица Южной Осетии. — РБК), но и захватить Сочи и т.д.», — заявил Кобахидзе. Он не уточнил, откуда у оппозиции могло взяться оружие.

Он отметил, что оппозиция снова продемонстрировала стремление к открытию «второго фронта» и, «если бы у них были соответствующие рычаги», они бы вошли на танках в обе республики, которые объявили себя независимыми от Грузии в первой воловине 1990-х годов. В это время на этих территориях шли вооруженные конфликты, после нового, в 2008 году, их независимость признала Россия.

Кобахидзе подчеркнул, что считает движение «партией войны и предательства». По его мнению, оппозиционеры действовали «по заданию» извне и хотят противостоять «восстановлению доверия» между грузинами, абхазами и осетинами. Политик подчеркнул, что правящая партия будет стремиться восстановить территориальную целостность страны только мирным путем.

Президент Владимир Путина назвал «вооруженным мятежом» события 23–24 июня, когда ЧВК «Вагнер» блокировала военные объекты в Ростове-на-Дону и двинула свою колонну в сторону Москвы. Не дойдя 200 км до столицы, Пригожин объявил об остановке колонны и решении вернуться в полевые лагеря. Это произошло после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщил Кремль, Пригожину разрешили уехать в эту республику, его не стали преследовать по закону, как и бойцов ЧВК.

Пригожин назвал предпосылкой для этого «похода» угрозу прекращения существования «Вагнера» с 1 июля, поскольку все добровольцы должны были подписать контракт с Минобороны.

В «коллективное национальное движение», как пишут «Новости-Грузия», входят партии «Лело», «За Грузию», «Гирчи-больше свободы», «Стратегия Агмашенебели» и «Дроа» (последние две не представлены в парламенте). Кобахидзе заявлял, что это движение, которое он называл «радикальной оппозицией», нужно «нейтрализовать» из политической системы страны. В марте некоторые из этих партий участвовали в протестах против законопроекта об иноагентах, предложенного «Грузинской мечтой», но затем не прошедшего в парламенте из-за митингов.

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Кобахидзе не в первый раз высказывается о призывах «открыть второй фронт» против России. Они звучали с украинской стороны, например от секретаря Совета безопасности и обороны страны Алексея Данилова и советника главы офиса президента Михаила Подоляка. Как отмечал глава партии, «Грузинская мечта» не поддерживает такую идею, но может провести референдум на данную тему. В марте премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что пока правящая партия остается у власти, она не допустит открытие второго фронта на территории Грузии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Грузия Абхазия Сочи Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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