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Лукашенко обещал всегда поддерживать Россию

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживал и будет поддерживать Москву. Об этом он сказал во время церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы».

«Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в ее борьбе против нацизма. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — сказал Лукашенко.

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Выступление Лукашенко приурочено ко Дню независимости страны, который отмечают в день освобождения Белорусской ССР от немецкой оккупации в 1944 году.

Утром президент России Владимир Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму. В ней президент России сказал, что россияне и белорусы сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи и вместе отстаивают свои интересы на международной арене. Ранее президент заявил, что в условии давления со стороны Запада странам стоит ускорить объединительные процессы.

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия День независимости Союзное государство
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