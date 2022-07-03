Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Изначально День независимости Белоруссии отмечали 27 июля в день принятия соответствующей декларации в 1991 году. Однако в 1996 году в стране прошел референдум и День независимости стали отмечать 3 июля, в день освобождения от немецкой оккупации в 1944 году. Об этом в своей поздравительной телеграмме упомянул Путин.

Как заявил Путин, россияне и белорусы сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи и вместе отстаивают свои интересы на международной арене.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве», — написал Путин.

1 июля Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии заявил, что давление западных стран вынуждают два союзных государства ускорить объединительные процессы. По словам Путина, вместе странам будет проще минимизировать ущерб от санкций, освоить выпуск востребованной продукции, наработать новые компетенции и расширить сотрудничество с дружественными странами.