Губернатор Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике
Вечером во вторник, 28 июля, к востоку от Курска был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил он. Модель беспилотника он не назвал.
«Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», — написал Старовойт в Telegram.
Власти приграничных с Украиной регионов с начала спецоперации сообщают об обстрелах со стороны границы, а также о сбитых беспилотниках, такие заявления ранее делал и Старовойт. В частности, 19 июня глава Курской области сообщал, что «вражеский беспилотник» сбросил боекомплект близ хутора Кучеров, повреждения получил один жилой дом.
Кроме того, в начале июня губернатор рассказал об обстреле мостов и предприятий поселка Тёткино, в середине мая в этом же населенном пункте в результате обстрела погиб человек.
В Курской области с апреля действует предпоследний, желтый уровень опасности, он предполагает усиление патрулирования и установку пунктов наблюдения военных и полиции.