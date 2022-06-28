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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Беспилотник сбили вечером 28 июня. По предварительной информации губернатора Курской области, пострадавших и разрушений нет

Вечером во вторник, 28 июля, к востоку от Курска был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил он. Модель беспилотника он не назвал.

«Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве», — написал Старовойт в Telegram.

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Власти приграничных с Украиной регионов с начала спецоперации сообщают об обстрелах со стороны границы, а также о сбитых беспилотниках, такие заявления ранее делал и Старовойт. В частности, 19 июня глава Курской области сообщал, что «вражеский беспилотник» сбросил боекомплект близ хутора Кучеров, повреждения получил один жилой дом.

Кроме того, в начале июня губернатор рассказал об обстреле мостов и предприятий поселка Тёткино, в середине мая в этом же населенном пункте в результате обстрела погиб человек.

В Курской области с апреля действует предпоследний, желтый уровень опасности, он предполагает усиление патрулирования и установку пунктов наблюдения военных и полиции. 

Теги
Курская область беспилотник Украина Роман Старовойт

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