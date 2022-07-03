Ливийская армия поддержала требования протестующих

ЛНА подтвердила готовность принять необходимые меры для сохранения независимости Ливии, если страна столкнется с внешними попытками оказать влияние на народное движение. Требования демонстрантов она сочла законными

Фото: Hamza Turkia / Xinhua / Global Look Press

Ливийская национальная армия (ЛНА) заявила, что полностью поддерживает народные требования, которые она считает законными в контексте кризиса, передает Sada El Balad.

При этом представители ЛНА призвали народ не наносить ущерб общественным и частным объектам. Там заверили, что армия не подведет людей, не оставит их уязвимыми для шантажа, и будет защищать их.

Ливийская армия также подтвердила, что примет необходимые меры для сохранения независимости Ливии, если страна столкнется с любыми внешними попытками оказать влияние на народное движение.

Протесты прошли в Ливии накануне. Демонстранты требовали распустить местные органы власти, провести выборы и разрешить кризис с электричеством. В Тобруке на востоке страны протестующие взяли штурмом и подожгли здание парламента.

Политическая нестабильность началась в Ливии в 2011 году, когда Муаммар Каддафи был свергнут и убит. В стране не был сформирован единый орган управления, и начался вооруженный конфликт между отдельными группировками, а затем — гражданская война международно признанного временного правительство против ЛНА во главе с генералом Халифой Хафтаром. В стране сложилось два политических центра: один в столице страны Триполи, другой — в Тобруке на востоке.

В 2020 году стороны при поддержке международного сообщества договорились о прекращении огня на всей территории страны. В феврале 2021-го на Форуме ливийского политического диалога под эгидой ООН в Женеве было достигнуто соглашение о создании временного Правительства национального единства, главой которого был избран Абдул-Хамид Дбейба, а также президентского совета. Они должны были объединить разрозненные органы власти и провести президентские и парламентские выборы. Однако голосование было отложено, а 3 марта в стране вновь установилось двоевластие: в Тобруке парламент привел к присяге правительство Фатхи Башаги. Его законодатели избрали премьером, решив, что мандат ПНЕ истек в конце декабря. В то же время Дбейба отказался уходить с поста и заявляет, что передаст пост только своему законному преемнику.