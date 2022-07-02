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Политика ,  
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В Ливии протестующие подожгли здание парламента

Участники протестов требуют распустить органы власти, провести президентские и парламентские выборы, а также урегулировать кризис с электроэнергией

Протестующие против отключения электроэнергии и ухудшения условий жизни в стране взяли штурмом и подожгли здание парламента в Тобруке на востоке Ливии, передает Libya News Agency

По данным агентства, демонстранты подожгли внутри здания официальные документы, кабинеты и залы приемов.

Кроме того, демонстрации прошли в Триполи. Протестующие требуют распустить местные органы власти, провести президентские и парламентские выборы, а также урегулировать кризис с электроэнергией.

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Абдель Хамид Дбейба

Политическая нестабильность наблюдается в Ливии с 2011 года после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В стране не удалось сформировать единый орган управления, последствием чего стал вооруженный конфликт между различными группировками, а позднее — гражданская война между международно признанным временным правительством и Ливийской национальной армией во главе с генералом Халифом Хафтаром.

В 2020 году путем переговоров с участием международного сообщества была создан совместная военная комиссия, куда вошли стороны конфликта и договорились о прекращении огня на всей территории Ливии. 

3 марта парламент привел к присяге в Тобруке правительство Фатхи Башаги, которого 10 февраля законодатели избрали новым премьером, посчитав, что мандат ПНЕ истек в конце декабря. Между тем предыдущий премьер Абдель Дбейба отказывается уходить, считая, что только его кабмин обладает полномочиями осуществлять подготовку к выборам. Он настаивает на том, что передаст пост только своему законно избранному преемнику.

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