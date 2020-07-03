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Поправки в Конституцию ,  
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В Сирии в 1,5 раза выросло число голосующих россиян

В Сирии по поправкам в российскую Конституцию проголосовали в 1,5 раза больше россиян, чем на выборах президента. Это объясняется расширением российских военных баз и приходом российской промышленности на сирийский рынок
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

В Сирии 6424 россиянина приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России, указано на сайте Центризбиркома. Это на 2585 человек больше, чем на выборах президента в 2018 году. Тогда в голосовании приняли участие 3839 россиян, проживающих в Сирии.

76% проголосовавших в Сирии поддержали изменения в Конституции, 12% выступили против. Еще 12% участников голосования (762 человека) испортили свои бюллетени.

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Избирательный участок на территории российского посольства в Дамаске

Проголосовать проживающие в Сирии россияне могли 26 июня в городе Латакия и 1 июля — в Дамаске, следует из объявления, размещенного на странице российского посольства в Facebook. Оба города относятся к УИК № 8269. Кроме того, были организованы местные точки голосования на базах в Хмеймиме и Тартусе, а также на удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, в отделах Центра по примирению враждующих сторон, рассказал РБК источник в Минобороны.

Незадолго до президентских выборов в 2018 году Владимир Путин объявил о сокращении российской военной группировки в Сирии. Вслед за этим снизилось и число голосующих в Сирии россиян, писал РБК.

Военное присутствие России в Сирии

30 сентября 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Москва ответила согласием, и в тот же день российские самолеты приступили к нанесению ударов по боевикам.

6 декабря 2017 года Путин объявил о полном разгроме запрещенного в России «Исламского государства» на обоих берегах Евфрата в Сирии. С аналогичным заявлением выступили в российском Генштабе. Спустя несколько дней Путин на базе российских Воздушно-космических сил «Хмеймим» отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии.

Тогда же было объявлено, что в стране будут на постоянной основе задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме, где бессрочно базируется авиационная группа, и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении российского Военно-морского флота в районе порта Тартус сроком на 49 лет с возможностью продления на 25 лет. Осенью прошлого года на базе начала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой позволяет существенно сократить время ремонта российских судов и кораблей, находящихся вдали от своих основных баз.

Скорее всего, увеличение количества голосовавших россиян в Сирии в этом году объясняется расширением российских военных баз и активным приходом российской промышленности на сирийский рынок, пояснил военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов. В мае Владимир Путин поручил МИДу и Минобороны провести переговоры с представителями Сирии о передаче российским военным базам дополнительного недвижимого имущества и акватории, напомнил военный эксперт.

РБК направил запрос в Минобороны.

Кроме того, за последние несколько лет в Сирии возросло число представителей российской промышленности, отметил Паюсов. «К примеру, российские компании ведут в этой стране добычу фосфатов, занимаются нефтеперегонкой, предоставляют услуги ЖКХ», — напомнил он.

В частности, три года назад компания «Стройтрансгаз», основным владельцем которой является Геннадий Тимченко, получила контракт на восстановление фосфатных месторождений в Сирии. А холдинг «Городские инновационные технологии» петербургского миллиардера Гранта Агасьяна в своем годовом отчете за 2019 год сообщал, что в планах компании на 2020 год — «предложение Сирии своих услуг по организации работы с твердыми бытовыми отходами». Кроме того, холдинг собирается выступить консультантом правительства Сирии и администраций крупнейших городов по вопросам восстановления системы ЖКХ.

Голосование по внесению поправок в Конституцию России длилось с 25 июня до вечера 1 июля. ЦИК завершила подсчет голосов к 10:00 мск 2 июля. Всего в голосовании за рубежом принял участие 151 761 россиянин. Большинство граждан России, находящихся за границей и принявших участие в плебисците, одобрили внесение поправок — «за» проголосовали 68,7% из них, «против» — 30,64%, Более 1,9 тыс. бюллетеней были испорчены участниками голосования.

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Дада Линделл, Александр Атасунцев
Теги: Сирия, Минобороны, Хмеймим, Тартус, Владимир Путин, Башар Асад, Конституция
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