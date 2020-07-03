В Сирии в 1,5 раза выросло число голосующих россиян

В Сирии по поправкам в российскую Конституцию проголосовали в 1,5 раза больше россиян, чем на выборах президента. Это объясняется расширением российских военных баз и приходом российской промышленности на сирийский рынок

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В Сирии 6424 россиянина приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России, указано на сайте Центризбиркома. Это на 2585 человек больше, чем на выборах президента в 2018 году. Тогда в голосовании приняли участие 3839 россиян, проживающих в Сирии.

76% проголосовавших в Сирии поддержали изменения в Конституции, 12% выступили против. Еще 12% участников голосования (762 человека) испортили свои бюллетени.

Проголосовать проживающие в Сирии россияне могли 26 июня в городе Латакия и 1 июля — в Дамаске, следует из объявления, размещенного на странице российского посольства в Facebook. Оба города относятся к УИК № 8269. Кроме того, были организованы местные точки голосования на базах в Хмеймиме и Тартусе, а также на удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции, в отделах Центра по примирению враждующих сторон, рассказал РБК источник в Минобороны.

Незадолго до президентских выборов в 2018 году Владимир Путин объявил о сокращении российской военной группировки в Сирии. Вслед за этим снизилось и число голосующих в Сирии россиян, писал РБК.