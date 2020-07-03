В Сирии в 1,5 раза выросло число голосующих россиян

Военное присутствие России в Сирии
30 сентября 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Москва ответила согласием, и в тот же день российские самолеты приступили к нанесению ударов по боевикам.
6 декабря 2017 года Путин объявил о полном разгроме запрещенного в России «Исламского государства» на обоих берегах Евфрата в Сирии. С аналогичным заявлением выступили в российском Генштабе. Спустя несколько дней Путин на базе российских Воздушно-космических сил «Хмеймим» отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии.
Тогда же было объявлено, что в стране будут на постоянной основе задействованы два пункта базирования российских военных: авиабаза в Хмеймиме, где бессрочно базируется авиационная группа, и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о размещении российского Военно-морского флота в районе порта Тартус сроком на 49 лет с возможностью продления на 25 лет. Осенью прошлого года на базе начала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой позволяет существенно сократить время ремонта российских судов и кораблей, находящихся вдали от своих основных баз.
Скорее всего, увеличение количества голосовавших россиян в Сирии в этом году объясняется расширением российских военных баз и активным приходом российской промышленности на сирийский рынок, пояснил военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов. В мае Владимир Путин поручил МИДу и Минобороны провести переговоры с представителями Сирии о передаче российским военным базам дополнительного недвижимого имущества и акватории, напомнил военный эксперт.
РБК направил запрос в Минобороны.
Кроме того, за последние несколько лет в Сирии возросло число представителей российской промышленности, отметил Паюсов. «К примеру, российские компании ведут в этой стране добычу фосфатов, занимаются нефтеперегонкой, предоставляют услуги ЖКХ», — напомнил он.
В частности, три года назад компания «Стройтрансгаз», основным владельцем которой является Геннадий Тимченко, получила контракт на восстановление фосфатных месторождений в Сирии. А холдинг «Городские инновационные технологии» петербургского миллиардера Гранта Агасьяна в своем годовом отчете за 2019 год сообщал, что в планах компании на 2020 год — «предложение Сирии своих услуг по организации работы с твердыми бытовыми отходами». Кроме того, холдинг собирается выступить консультантом правительства Сирии и администраций крупнейших городов по вопросам восстановления системы ЖКХ.
Голосование по внесению поправок в Конституцию России длилось с 25 июня до вечера 1 июля. ЦИК завершила подсчет голосов к 10:00 мск 2 июля. Всего в голосовании за рубежом принял участие 151 761 россиянин. Большинство граждан России, находящихся за границей и принявших участие в плебисците, одобрили внесение поправок — «за» проголосовали 68,7% из них, «против» — 30,64%, Более 1,9 тыс. бюллетеней были испорчены участниками голосования.