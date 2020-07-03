Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

Экс-президент Украины отметил, что власти знают стоимость восстановления региона и не собираются отказываться от него. До этого бывший депутат Рады Мураев заявил, что Киев боится возвращать Донбасс под свой контроль

Леонид Кравчук (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями. Такое мнение выразил первый президент страны Леонид Кравчук в эфире НСН.

«Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал Кравчук.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль, поскольку стране придется искать средства на восстановление региона после вооруженного конфликта и выплату пенсий.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — пояснил Мураев.