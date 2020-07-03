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Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

Экс-президент Украины отметил, что власти знают стоимость восстановления региона и не собираются отказываться от него. До этого бывший депутат Рады Мураев заявил, что Киев боится возвращать Донбасс под свой контроль
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями. Такое мнение выразил первый президент страны Леонид Кравчук в эфире НСН.

«Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал Кравчук.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль, поскольку стране придется искать средства на восстановление региона после вооруженного конфликта и выплату пенсий.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — пояснил Мураев.

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Кравчук в ответ заявил, что во время обсуждений этого вопроса с высшим руководством страны никогда не слышал подобных «пессимистических заявлений».

«Когда мы рассматриваем вопросы будущего, мы считаем, что надо восстановить инфраструктуру в Донбассе, в тех регионах, где идет война», — рассказал бывший президент, добавив, что в Киеве «даже в мыслях не допускают», что возвращать Донбасс не нужно.

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Кравчук отметил, что власти Украины знают, сколько будет стоить восстановление юго-восточных областей. «Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы», — сообщил он.

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Ранее в июне экономисты Венского института экономических исследований (WIIW) подсчитали, что восстановление Донбасса будет стоить, как минимум, $21,7 млрд. Дороже всего — в $9,5 млрд — обойдется покрытие ущерба, нанесенного физическому капиталу: заводам, оборудованию, предприятиям. Стоимость реабилитации человеческого капитала эксперты оценили в $8,6 млрд.

Экономисты отметили, что цена восстановления Донбасса составляет 40% от годовых доходов украинского бюджета, поэтому страна не сможет самостоятельно справиться с этой задачей.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Леонид Кравчук, Донбасс, Украина, Россия
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