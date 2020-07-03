Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса
На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями. Такое мнение выразил первый президент страны Леонид Кравчук в эфире НСН.
«Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал Кравчук.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль, поскольку стране придется искать средства на восстановление региона после вооруженного конфликта и выплату пенсий.
«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — пояснил Мураев.