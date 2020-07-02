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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль. Такое мнение в эфире канала «НАШ» высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Фрагмент записи опубликован на странице Мураева в YouTube.

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — сказал Мураев.

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Ранее экономисты Венского института экономических исследований (WIIW) оценили восстановление Донбасса в $21,7 млрд. По данным специалистов, такая сумма эквивалентна 16% ВВП Украины за 2018 год, или 40% годовых доходов украинского бюджета, поэтому Украине будет не под силу одной восстановить Донбасс.

Теги: Украина, Донбасс, Верховная рада
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