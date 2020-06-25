Экономисты оценили стоимость реконструкции Донбасса

16% ($3,6 млрд) стоимости экологического восстановления (включая разминирование территории).

Кто должен оплатить восстановление

Авторы также представили план восстановления Донбасса. Одним из его условий является заключение нового многостороннего соглашения (в дополнение к минским договоренностям), которое бы создало наблюдательный механизм по контролю за соблюдением мира обеими сторонами конфликта. Экономисты считают, что за восстановлением Донбасса должна следить экспертная группа, объединяющая представителей Евросоюза, МВФ, ЕБРР, ОБСЕ и т.д. Однако координация этого процесса должна быть возложена на Украину, считают они.

Источники финансирования работ по восстановлению Донбасса экономисты предлагают искать на международном рынке. Украина могла бы выпустить долгосрочные облигации для этого. Однако также авторы предлагают использовать международные суды, через которые требовать с России компенсации за ущерб, по мнению официального Киева, нанесенный Украине.

При этом они признают, что Россия после 2014 года предоставляла ДНР и ЛНР финансовую помощь (ее размеры сложно оценить) через прямую бюджетную поддержку, поставки электроэнергии и природного газа, а также предоставление своих рынков сбыта. Авторы полагают, что Россия могла бы добровольно оплатить часть расходов по восстановлению Донбасса.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после смены власти на Украине. Тогда на части территории Донецкой и Луганской областей были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Генеральная прокуратура Украины признала ДНР и ЛНР террористическими организациями, на востоке страны начался вооруженный конфликт. Киев обвинял в его развязывании Россию. Москва любую свою причастность к военным действиям отрицает. В то же время Россия оказывает непризнанным республикам и ее жителям финансовую помощь, объясняя эту поддержку гуманитарными целями.

«Вряд ли реалистичным было бы ожидать, что какая-либо сторона добровольно возьмет на себя основную долю издержек по реконструкции Донбасса. Поэтому мы считаем, что основным источником должны стать заимствования Украины на внешнем рынке», — сказал на презентации исследования один из авторов, научный сотрудник WIIW Артем Кочнев.