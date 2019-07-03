Дерипаска раскрыл детали своих тайных разговоров с ФБР

Интервью бизнесмена может негативно сказаться на Роберте Мюллере. Госдеп Дерипаска обвинил в отказе спасать гражданина США из иранского плена

Олег Дерипаска (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью изданию The Hill рассказал, что еще в сентябре 2016 года он общался с агентами ФБР по вопросу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США. По его словам, уже тогда он сообщил американцам, что не верит в связь избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

«Я им тогда прямо сказал, что с Полом Манафортом (возглавлявшим избирательный штаб Трампа) я не дружу, а за полгода до этого подал на него в суд. И я очень удивился бы, реши кто-то в России общаться с Манафортом, не посоветовавшись со мной», — сказал Дерипаска. Бизнесмен отметил, что судя по опыту работы Манафорта на Украине, уже в 2016 году были сомнения, что он может действовать в российских интересах.

The Hill отмечает, что данное заявление появилось незадолго до выступления перед конгрессом Роберта Мюллера, два года проводившего расследование о связях Трампа и России. По данным издания, Мюллер располагал материалами о разговоре Дерипаски с ФБР, однако не стал предавать их гласности, хотя слова бизнесмена показывали невиновность Манафорта. Таким образом, действия Мюллера подпадают под закон, который запрещает утаивать ценную информацию от обвиняемого.

Это, в свою очередь, дает возможность юристам добиваться освобождения Манафорта. Последний попал за решетку по обвинению в неуплате налогов, однако соответствующие доказательства были получены именно во время расследования о связях политтехнолога с Москвой.

В интервью The Hill Дерипаска также подтвердил информацию о том, что в 2009–2011 годах потратил $20 млн на операцию по освобождению из иранского плена бывшего агента ФБР Роберта Левинсона. Бюро тогда возглавлял именно Мюллер.

Дерипаска добавил, что практически договорился об освобождении Левинсона, однако разрешению ситуации помешал Государственный департамент, который на тот момент возглавляла Хиллари Клинтон. По словам бизнесмена, во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов не захотели быть ему обязанными.

Дерипаска считает, что Левинсон в итоге погиб. «В противном случае он вернулся бы домой в 2016 году, когда ядерную сделку с Ираном заключил Барак Обама», — добавил бизнесмен. При этом Дерипаска заявил, что и сейчас пытается понять, почему в Госдепе приняли такое решение.

Также Дерипаска рассказал, что в 2012 году его юристы наняли бывшего сотрудника Ми-6 Кристофера Стила в связи с конфликтной ситуации с конкурентом в Лондоне. Бизнесмен говорит, что не знал, что Стил одновременно работал на ФБР и собирал компромат на президента России Владимира Путина, вербуя для этих целей в том числе и представителей крупного бизнеса. Дерипаска утверждает, что дело в итоге дошло до встречи с представителями Минюста США, которые рассчитывали получить от него какие-либо сведения.

Стил позже работал на избирательную кампанию, он и предоставил компромат, свидетельствующий о связях Трампа с Россией. Как выяснилось, собранные им материалы не соответствовали действительности.