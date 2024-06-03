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Военная операция на Украине ,  
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Парламент Швейцарии отклонил предложение о выделении Украине €5,1 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Речь шла о создании специального фонда в почти €15,4 млрд, из которого около €10,4 млрд планировалось выделить на потребности армии и еще €5,1 млрд — Киеву. Россия осуждает помощь Украине
Фото: parlament.ch
Фото: parlament.ch

Совет кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии отклонил предложение о создании специального фонда в 15 млрд франков (почти €15,4 млрд), включающего помощь Украине, сообщается на сайте парламента.

Из этого фонда 10,1 млрд франков (около €10,4 млрд) планировалось выделить на потребности армии на 2025–2030 годы, еще 5 млрд (€5,1 млрд) должны были направить на поддержку Киева в обход «долгового тормоза» (он не позволяет сверх меры увеличивать госдолг).

«В понедельник Совет кантонов не поддержал предложение 28 голосами против 15 при двух воздержавшихся. Поэтому данное предложение снято с рассмотрения», — говорится в сообщении.

Против высказались Швейцарская народная партия (SVP), Свободная демократическая партия (FDP), центристы и левые. Депутат от FDP Йозеф Диттли счел обход «долгового тормоза» «нарушением Конституции и законодательства». «Это предложение также будет означать прорыв дамбы для дальнейших запросов», — отметил он.

«Если вы создадите фонд в 15 млрд франков, согласно Конституции и законодательству, эту сумму придется списать за шесть отчетных лет, то есть по 2,5 млрд франков в год», — подсчитал депутат Петер Хегглин. Это приведет к бюджетным ограничениям, указал он.

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Федеральный совет (правительство) также выступил против создания этого фонда. Министр обороны и президент Виола Амхерд призвала повысить обороноспособность армии, но из-за «мрачной ситуации с бюджетом» правительство и парламент уже перенесли эту цель с 2030 на 2035 год.

В мае Амхерд исключила принятие чрезвычайных законов для обеспечения поставок оружия на Украину. Из-за нейтралитета Швейцария не может прямо или косвенно отправлять вооружения участникам конфликтов. Поэтому Берн блокировал передачу оружия Киеву Германией, Испанией и Данией.

В августе прошлого года Минобороны страны анонсировало расследование против государственной оборонной компании Ruag AG за попытку продать немецкому концерну Rheinmetall 96 танков Leopard 2. Сделка была заблокирована на основании того, что продажа нарушила бы нейтралитет страны. В сентябре того же года Совет кантонов разрешил продать 25 танков Leopard 2 Германии, которая обязалась не предоставлять их Украине.

Позднее Schweizer Radio und Fernsehen сообщило, что правительство хочет добиться возможности отклоняться от запрета на реэкспорт оружия при «исключительных обстоятельствах» и на ограниченный период, если это отвечает интересам страны. Издание Blick отмечало, что в прошлом году продажи вооружений за рубеж упали более чем на четверть, до 697 млн франков ($770 млн).

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие участникам военных действий. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

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Теги
Елена Чернышова
Швейцария военная помощь Украина
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