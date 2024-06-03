Южная Корея определилась с ответом на шары с навозом из КНДР
Совет национальной безопасности Южной Кореи решил приостановить действие межкорейского пакта о снижении напряженности 2018 года до момента восстановления доверия с КНДР, сообщает Yonhap.
«Участники [совета] решили внести предложение полностью приостановить действие военного соглашения от 19 сентября до восстановления взаимного доверия между двумя Кореями», — говорится в сообщении администрации президента страны, которое цитирует агентство.
Власти уточнили, что это позволит проводить военные учения вблизи демаркационной линии, которые были ограничены соглашением, и «более адекватно и незамедлительно реагировать на северокорейские провокации».
Мера стала ответом на отправку КНДР за последнюю неделю почти 1 тыс. воздушных шаров, к которым были прикреплены пакеты с мусором и навозом. По данным северокорейского агентства ЦТАК, было направлено 15 т мусора. Кроме того, Пхеньян глушит сигналы GPS в приграничной зоне.
Свои действия КНДР назвала ответом на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичными методами. Воздушные шары для таких целей используются не первый год.
В военном соглашении 2018 года говорилось о необходимости прекращения всей враждебной военной деятельности между двумя странами, создания морских буферных зон и превращения демилитаризованной зоны в зону мира.
В ноябре прошлого года Сеул приостановил действие этого документа частично в ответ на запуск Пхеньяном военного спутника-шпиона. После этого Северная Корея объявила, что вернется к размещению военных и вооружений у границы с Южной Кореей, которые были исключены в рамках пакта.
2018 год в целом был годом смягчения отношений между государствами. Весной в демилитаризованной зоне прошла встреча лидеров двух стран: Ким Чен Ына и на данный момент экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Руководители двух стран пересекли границу в обе стороны, так что Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, побывавшим на территории Южной Кореи, а Мун Чжэ Ин — первым президентом Южной Кореи, вошедшим в КНДР пешком.
После этого была подписана Пханмунджомская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Она предполагала приверженность руководства обеих стран соглашению о ненападении и строгое соблюдение его норм, запрещающих применение силы в любой форме, а также поэтапное разоружение по мере смягчения военной напряженности на полуострове. В частности, речь шла о полном отказе от каких-либо враждебных действий на суше, море и в воздухе, в том числе от разбрасывания листовок и ведения пропаганды через громкоговорители.
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