В Харькове после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы, сообщают «Суспильне» и РБК-Украина.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в восточных регионах Украины, включая Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

За последний месяц российская армия взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. При этом Владимир Путин опровергал планы взятия Харькова, а наступление объяснял созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.