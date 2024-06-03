В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщают «Суспильне» и РБК-Украина.
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в восточных регионах Украины, включая Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
За последний месяц российская армия взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. При этом Владимир Путин опровергал планы взятия Харькова, а наступление объяснял созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.
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