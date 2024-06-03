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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремели взрывы

В Харькове после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремели взрывы, сообщают «Суспильне» и РБК-Украина.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в восточных регионах Украины, включая Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

За последний месяц российская армия взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. При этом Владимир Путин опровергал планы взятия Харькова, а наступление объяснял созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

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Теги
Харьков взрывы Военная операция на Украине
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