Президент РАН заявил о вопросах академиков ко многим школьным учебникам

Вопросы есть к содержанию не только учебников по истории, но и по другим специальностям, заявил президент РАН Геннадий Красников. Академия планирует вернуться к экспертизе учебников

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российская академия наук (РАН) вернет полномочия вести экспертизу школьных учебников, соответствующий законопроект подготовлен в Совете Федерации, сказал в интервью РБК президент РАН Геннадий Красников.

«По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям», — сказал он. Он отметил, что законом на РАН возложена экспертная функция: «Так как у нас сосредоточены все направления науки, то, конечно, хотелось бы посмотреть контент учебников, как он соотносится с современным пониманием науки по тому или иному предмету».

При подготовке школьников, уверен Красников, важно понимать, какие сопутствующие знания ученик должен получить, чтобы освоить предмет: «Мы готовы в комплексе посмотреть, в состоянии ли подрастающее поколение со своей психикой, со своими возрастными особенностями освоить тот или иной предмет в таком объеме. Не знаю другой такой организации, которая может комплексно подойти к этому вопросу, ведь у нас же есть все направления науки — медицина, биология, психология».

Красников отметил, что «многие испугались и думают, что академия наук собирается чуть ли не лицензии выдавать на издание учеников». «Этого в наших предложениях нет», — заверил президент РАН. По его словам, академия готова проводить экспертизу, а учредитель вправе принимать решение, выпускать тот или иной учебник.

Начать экспертизу учебников РАН сможет, когда выйдут соответствующие документы.

В сентябре 2022 года был обновлен закон «Об образовании», он изменил порядок создания учебников — госзаказ на разработку учебников и утверждение авторских коллективов было передано Минпросвещения.

Сторонником возвращения РАН возможности вести экспертизу учебников является председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Без одобрения, научного, экспертного заключения академии наук учебники не могут выходить в свет, мы на них воспитываем целые поколения школьников», — говорила она на слушаниях в Совфеде в апреле.

В 2023 году критике экспертов и представителей репрессированных народов подвергся учебник по истории для старшеклассников из четырех книг, написанный помощником президента России Владимиром Мединским, ректором Московского государственного института международных отношений МИДа Анатолием Торкуновым и научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном.

По сравнению с предыдущими учебниками в новом были переработаны и переписаны главы, касающиеся периода с начала 1970-х и до 2000-х, а также добавлен новый раздел, касающийся текущих событий, включая военную операцию на Украине. Ряд историков выступили с критикой учебника, обратив внимание на то, как в нем по сравнению с предыдущими учебниками описываются деятельность Иосифа Сталина и Леонида Брежнева, война в Афганистане и диссидентское движение в СССР. Как говорил РБК Владимир Мединский, авторы не стали упираться, а «посоветовались с руководством ряда регионов, на территории которых проживают пострадавшие от репрессий народы, расширили материал об этой трагедии, нашли уточняющие формулировки, поменяли структуру параграфа, вынесли информацию о депортации в отдельный подраздел». Эти уточнения вместе с сотней других внесены во второе издание госучебника, заключил Мединский.

К 1 сентября этого года Мединский обещал представить новый учебник по истории для 5–9 классов.