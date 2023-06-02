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FT узнала о тайной поездке в Китай директора ЦРУ Бернса

FT: один из самых доверенных чиновников Байдена совершил тайную поездку в Китай
Перед тем как Джо Байден предсказал «оттепель» в отношениях с Пекином, в Китае с тайным визитом побывал глава ЦРУ Билл Бернс, пишет FT. Газета отмечает, что Байден не единожды поручал Бернсу непубличные «деликатные миссии»
Билл Бернс
Билл Бернс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Директор ЦРУ Билл Бернс в мае совершил секретную поездку в Китай, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, один из самых доверенных чиновников Джо Байдена, которому часто поручают деликатные миссии, провел в Китае переговоры с официальными лицами, в том числе с представителями китайской разведки.

Байден несколько раз просил директора ЦРУ выполнять деликатные миссии как внутри страны, так и за рубежом, напоминает FT. Так, в ноябре 2021 года Бернс ездил в Москву, чтобы предупредить российских чиновников не начинать военные действия на Украине.

Собеседники газеты рассказали также, что Бернс по поручению Байдена пытался убедить Нэнси Пелоси не совершать поездку на Тайвань.

Байден в прошлом месяце заявил, что ожидает неминуемой «оттепели» в отношениях, не сообщив никаких подробностей. Бернс побывал в Китае до того, как Байден сделал этот комментарий на саммите G7 в Хиросиме.

Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома в Китае Пол Хенле сказал, что одним из преимуществ отправки Бернса было то, что он пользовался уважением демократов и республиканцев, а также был хорошо известен китайским чиновникам.

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«Они знают его как надежного собеседника. Они были бы рады возможности незаметно пообщаться с ним за кулисами», — сказал Хенле. «Они воспримут тихую, сдержанную встречу с Бернсом как прекрасную возможность», — уточнил он.

По мнению издания, США пытаются договориться о визите в Китай госсекретаря Энтони Блинкена — его прошлая запланированная поездка была внезапно отменена из-за инцидента с воздушным шаром. Однако Пекин пока отказывается дать ей «зеленый свет», — уточнили источники.

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