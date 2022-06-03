Глава Ростовской области предложил создать «макрорегион Донбасс»

Создание «макрорегиона Донбасс» позволило бы развивать взаимодействие между российскими регионами и ДНР и ЛНР, объяснил губернатор Ростовской области

Василий Голубев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В России рассматривают создание макрорегиона Донбасс для сотрудничества между Донецкой и Луганской народными республиками и российскими регионами. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что в 2011 году была создана международная ассоциация — еврорегион «Донбасс», в который вошли Донецкая и Луганская области Украины, а также Воронежская и Ростовская области России. Целью его создания было развитие социально-экономического сотрудничества, однако позднее еврорегион приостановил деятельность.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о возвращении, но уже не еврорегиона, а макрорегиона, который может способствовать сотрудничеству в самых разных направлениях», — сказал Голубев.

ДНР и ЛНР провозгласили независимость в мае 2014 года, после проведения референдума о самоопределении. Это произошло после Евромайдана на Украине и вхождения Крыма в состав России.

Россия признала независимость республик в границах Донецкой и Луганской областей 21 февраля этого года, заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Спустя три дня российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целью которой в том числе является защита населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей.

Власти ДНР и ЛНР говорили, что рассмотрят вопрос о вхождении республик в состав России после «освобождения всей территории» регионов.

Так, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отмечал, что в первую очередь республика «освободит конституционно закрепленные территории» и восстановит мирную жизнь, а потом будет решать вопросы интеграции с Россией.

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Среди приоритетных направлений интеграции он назвал экономическое взаимодействие и кооперацию, обеспечение максимального использования промышленного потенциала региона и достойного уровня оплаты труда и социальных гарантий.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что власти ДНР и ЛНР «вправе принимать любые решения в соответствии со своими Конституциями».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что решение о проведении референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик и других освобожденных украинских регионов должно принимать местное население.