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Глава МИД ФРГ исключила «скидки» Украине для вступления в ЕС

По словам Анналены Бербок, быстро присоединиться к Евросоюзу у Киева не получится, но Брюссель и не может захлопывать дверь для этой страны

Брюссель не должен делать никаких скидок Украине, стремящейся в ЕС, но и не может захлопывать дверь для нее, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок WDR.

«Недостаточно говорить, что «вы являетесь частью Европы», нужно говорить: «Вы являетесь частью ЕС», — сказала она.

При этом Бербок отметила, что быстро присоединиться к Евросоюзу у Киева не получится, «никаких скидок быть не может».

В МИДе назвали вступление Украины в ЕС крахом союза
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Фото:Virginia Mayo / AP

Ранее Бербок также говорила, что «европейский дом, конечно, открыт для Украины», но ЕС не должен давать обещания, которые не может выполнить. О том, что процесс вступления Украины в ЕС, может занять долгие годы, заявляли канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон.

В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС, а в середине апреля передал заполненную анкету-опросник главе представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикасу. В Брюсселе пообещали рассмотреть просьбу Киева уже этим летом.

Первоначально Россия не возражала против членства Украины в ЕС, но потом изменила позицию. По словам заместителя постоянного представителя страны в ООН Дмитрия Полянского, теперь она схожа с точкой зрения России на продвижение НАТО: Москва добивается нейтрального и безъядерного статуса соседнего государства. В «безобидности» присоединения Украины к ЕС усомнился и глава российского МИДа Сергей Лавров.

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