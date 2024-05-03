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Минюст внес «Комитет ингушской независимости» в реестр нежелательных

Минюст внес «Комитет ингушской независимости» в реестр нежелательных организаций
Организация была создана в Стамбуле в 2023 году, а год спустя попала в реестр иноагентов. Члены комитета участвовали в работе нежелательного «Форума свободных народов ПостРоссии», который, по данным ГП, призывал к сепаратизму
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство юстиции добавило в реестр нежелательных организаций «Комитет ингушской независимости» (ранее был признан иностранным агентом).

Соответствующее решение было принято 2 мая, следует из данных ведомства. 11 апреля организацию признала нежелательной Генпрокуратура.

«Комитет ингушской независимости» был основан в 2023 году в Турции представителями ингушской диаспоры, тогда же состоялся первый съезд представителей организации. Его члены участвовали в деятельности признанного нежелательным «Форума свободных народов ПостРоссии», чьи руководители, по данным Генпрокуратуры, призывают к нарушению территориальной целостности России и выступают с сепаратистскими и националистическими лозунгами.

Минюст потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Минюст, внося «Комитет» в перечень иноагентов, заявил, что организация выступала за действия, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, и распространяла недостоверные сведения. В феврале телеграм-канал Baza сообщил, что следователи завели уголовное дело против Ахмета Гудиева, которого считают организатором «Комитета».

В конце апреля Минюст потребовал признать экстремистским и запретить деятельность «Антироссийского сепаратистского движения», назвав его «международным общественным движением по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России». В публичном доступе данных о существовании такой организации нет.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нежелательные организации Минюст Ингушетия независимость сепаратизм
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