Минюст внес «Комитет ингушской независимости» в реестр нежелательных
Министерство юстиции добавило в реестр нежелательных организаций «Комитет ингушской независимости» (ранее был признан иностранным агентом).
Соответствующее решение было принято 2 мая, следует из данных ведомства. 11 апреля организацию признала нежелательной Генпрокуратура.
«Комитет ингушской независимости» был основан в 2023 году в Турции представителями ингушской диаспоры, тогда же состоялся первый съезд представителей организации. Его члены участвовали в деятельности признанного нежелательным «Форума свободных народов ПостРоссии», чьи руководители, по данным Генпрокуратуры, призывают к нарушению территориальной целостности России и выступают с сепаратистскими и националистическими лозунгами.
Минюст, внося «Комитет» в перечень иноагентов, заявил, что организация выступала за действия, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, и распространяла недостоверные сведения. В феврале телеграм-канал Baza сообщил, что следователи завели уголовное дело против Ахмета Гудиева, которого считают организатором «Комитета».
В конце апреля Минюст потребовал признать экстремистским и запретить деятельность «Антироссийского сепаратистского движения», назвав его «международным общественным движением по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России». В публичном доступе данных о существовании такой организации нет.
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