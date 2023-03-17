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Генпрокуратура признала нежелательной польскую организацию

Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Форум свободных народов ПостРоссии»
Руководители организации призывают к нарушению территориальной целостности России и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами, заявили в Генпрокуратуре
Фото: Павел Бедняков / ТАСС
Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Генеральная прокуратура признала нежелательной зарегистрированную в Польше организацию «Форум свободных народов ПостРоссии», говорится в сообщении ведомства.

«Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами», — заявили в Генпрокуратуре.

На сайте организации говорится, что форум представляет собой площадку для объединения муниципальных и региональных активистов и экспертов, которые выступают за «трансформацию России».

В качестве экспертов на мероприятиях форума, указывает Генпрокуратура, выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные эксперты, для которых характерна «выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности».

Организация, говорится в сообщении ведомства, также размещает в интернете недостоверные сведения о военной операции на Украине, в связи с чем Роскомнадзор ограничил доступ к сайту форума.

Решение Генпрокуратуры направлено в Минюст для включения организации в перечень признанных нежелательными, добавили в ведомстве. В данный момент туда включены 76 организаций.

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Генпрокуратура нежелательные организации сепаратизм
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