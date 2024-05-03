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Политика ,  
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Киев не смог связаться с Telegram

Коваль: властям Украины не удалось связаться с дубайским офисом Telegram
Киев пока не смог наладить контакт с дубайской штаб-квартирой Telegram, но установить связи необходимо для штрафов, заявили в украинском регуляторе. В Раде ранее отметили: Telegram сейчас — самая популярная соцсеть в стране
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Власти Украины не смогли установить официальные контакты с руководством мессенджера Telegram, сообщил замглавы Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала «Рада».

«Для того, чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира Telegram. И все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешны», — пояснил он.

По данным Коваля, более 70% украинцев имеют доступ к Telegram. Он посоветовал украинцам пользоваться мессенджером осторожно, посчитав, что тот как был российским, так и остается таковым. Отвечая на вопрос о возможных ограничениях работы Telegram на Украине, он указал, что есть простые способы: «условно говоря, блокирования тотальные». Наверное, первым шагом могло бы быть какое-либо решение о запрете официальной коммуникации в Telegram», — предположил он.

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Вместе с тем, месяц назад глава комитета Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказывал, что Служба безопасности Украины (СБУ) связалась с Telegram, но поначалу представители мессенджера игнорировали запросы.

«После активизации нашей дискуссии о том, что нужно пытаться взаимодействовать с социальными сетями, позиция изменилась. Если раньше вообще не было никаких ответов, то сейчас тот запрос, который был направлен со стороны СБУ о не менее 26 телеграмм-каналов, рассматривается», — рассказал он изданию «РБК-Украина». Юрчишин подчеркнул, что Киев все еще пытается наладить коммуникацию с представителями мессенджера, поскольку Telegram сейчас — самая популярная социальная сеть.

В апреле власти Украины объявили о планах регулировать Telegram. Официальные лица и госорганизации должны покинуть платформу, несмотря на ее удобство, выразила мнение глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

Ранее Дуров предупреждал украинцев о «неизбежных изменениях» в Telegram из-за требований Apple и Google. Речь шла о «новостных/пропагандистских каналах».

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