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Дуров рассказал о своих украинских корнях

Дуров рассказал об интересе к украинскому языку из-за своих корней
Павел Дуров рассказал, что семья его матери родом с Украины, и заявил об интересе к украинскому языку с подросткового возраста. По этой причине первый интерфейс «ВКонтакте» был украиноязычным, отметил он
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Tucker Carlson / YouTube)

Основатель Telegram Павел Дуров заявил об интересе к украинскому языку с подросткового возраста на фоне рождения там семьи его матери. Соответствующий пост опубликован в его телеграм-канале.

«Как лингвист по образованию, я также был очарован различиями и сходствами между украинским и русским», — написал он.

По словам Дурова, по этой причине в 2008 году первая версия соцсети «ВКонтакте» (предприниматель — один из создателей компании, но в 2014 году покинул ее) была создана в том числе с украинским языком. «В то время большинство популярных в Украине веб-сайтов все еще были на русском, но я хотел предоставить миллионам наших пользователей из Украины свободу в их действиях. Для этого мне пришлось переписать бóльшую часть кода «ВКонтакте», — заявил бизнесмен.

После этого в течение нескольких месяцев Дуров использовал исключительно украинскую версию «ВКонтакте», чтобы убедиться, что «не пропустил ни одного русского слова, все еще жестко закодированного». А в результате этой работы он «неизбежно немного выучил украинский язык».

Запуск украиноязычной версии «ВКонтакте» бизнесмен отмечал в Киеве. «Люди там были очень гостеприимны, поэтому с годами я возвращался, чтобы завести новых друзей, которые затем учили меня новым словам и забавным выражениям», — рассказал он.

После 2022 года Дуров начал изучать украинский язык в приложении Duolingo, где набрал 5403 очка опыта, говорит он. В настоящее время, по словам бизнесмена, при просмотре телеграм-каналов он понимает около 95% письменной и 85% разговорной речи.

«Самое главное, что возможность читать по-украински без перевода позволяет мне быть уверенным, что процессы модерации Telegram справедливы для всех, а неточный перевод не влияет на какие-либо решения в сложных случаях, которые доводятся до уровня генерального директора», — отметил Дуров.

Более 70% украинцев используют Telegram, однако на них приходится менее 3% глобальной аудитории, подчеркнул Дуров. «Мы стремимся быть местом, где ко всем относятся справедливо независимо от их происхождения и где идеи могут свободно конкурировать независимо от их языка», — заключил он.

Дуров предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев
Технологии и медиа
Фото:Carl Court / Getty Images
Ранее Дуров предупреждал украинцев о «неизбежных изменениях» в Telegram из-за требований Apple. Речь шла о «новостных/пропагандистских каналах».

В феврале 2022 года основатель Telegram предлагал ограничить телеграм-каналы в России и на Украине из-за использования «для военной пропаганды». Однако пользователи выступили против, и Дуров поддержал их выбор.

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Россия Украина Павел Дуров
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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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