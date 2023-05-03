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В Коломне упал беспилотник

В Коломне на месте падения беспилотника образовалась воронка
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Беспилотник упал в лесу у подмосковной Коломны, сообщают телеграм-каналы «112» и Mash, а также источники «Известий» и ТАСС.

«В Коломне в лесополосе обнаружены обломки от беспилотного летательного аппарата, на месте падения есть небольшая воронка», — сказал собеседник ТАСС.

Как уточняет Mash, дрон упал в лесу между селом Черкизово и деревней Подлужье. «112» уточняет, что беспилотник, вероятно, упал еще в марте, а все это время продолжались его поиски.

3 мая российские власти сообщили о попытке атаки двух украинских беспилотников на Кремль. Беспилотники были выведены из строя, вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина в момент атаки не было в его кремлевской резиденции. Киев свою причастность к инциденту опроверг.

Материал дополняется.


 

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беспилотники Коломна Подмосковье Военная операция на Украине
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