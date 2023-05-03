В Петербурге вслед за Москвой запретили полеты беспилотников
В Петербурге вслед за Москвой запретили полеты беспилотников, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Запрет распространяется на полеты в радиусе 150 км вокруг города и продлится до 15 мая. Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, «воздушное пространство закрыли в целях безопасности».
В администрации Петербурга заявили изданию, что запуск беспилотников согласовывается с комитетом по транспорту, который, в свою очередь, координирует выдачу разрешений с силовиками. «Фонтанка» отмечает, что сайт с формой подачи заявок в настоящее время недоступен.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга, направил запрос в пресс-службу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Пресс-служба Кремля ранее сообщила об атаке двух украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию президента ночью 3 мая. Беспилотники были выведены из строя, вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба, уточнили власти.
В пресс-службе заявили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — заключили в Кремле. В Киеве причастность к атакам опровергли.
До сообщения пресс-службы Кремля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на запуск беспилотников. Он объяснил, что такое решение принято «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов». Исключение составляют дроны, используемые по решению властей, отметил градоначальник.
К 3 мая запрет на использование беспилотников ввели уже 40 российских регионов. Большая часть из них ввела ограничения после конца октября 2022 года постановлениями губернаторов, которые прямо ссылаются на указ президента от 19 октября № 757. Он был посвящен мерам, связанным с другим указом, который устанавливал для регионов четыре уровня реагирования: от максимального — военного положения (для новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) — до уровня базовой готовности.