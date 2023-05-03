Собянин объявил о запрете на полеты беспилотников в Москве незадолго до того, как власти сообщили о ночной атаке украинских дронов на Кремль. Власти Санкт-Петербурга ввели аналогичный запрет до 15 мая

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Петербурге вслед за Москвой запретили полеты беспилотников, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Запрет распространяется на полеты в радиусе 150 км вокруг города и продлится до 15 мая. Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, «воздушное пространство закрыли в целях безопасности».

В администрации Петербурга заявили изданию, что запуск беспилотников согласовывается с комитетом по транспорту, который, в свою очередь, координирует выдачу разрешений с силовиками. «Фонтанка» отмечает, что сайт с формой подачи заявок в настоящее время недоступен.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга, направил запрос в пресс-службу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Пресс-служба Кремля ранее сообщила об атаке двух украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию президента ночью 3 мая. Беспилотники были выведены из строя, вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба, уточнили власти.

В пресс-службе заявили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — заключили в Кремле. В Киеве причастность к атакам опровергли.

До сообщения пресс-службы Кремля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на запуск беспилотников. Он объяснил, что такое решение принято «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов». Исключение составляют дроны, используемые по решению властей, отметил градоначальник.