Песков: время переговоров по зерновой сделке сокращается, ее российская часть не выполнена

Песков сравнил с шагреневой кожей время на обсуждение зерновой сделки

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Контакты по зерновой сделке продолжаются, но не приносят результатов. Об этом пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Позиция России хорошо известна. Сделка была в свое время продлена на 2 месяца. Время сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора. Диалог будет продолжаться», — сказал Песков.

Reuters со ссылкой на источник в Киеве сообщал, что 3 мая должны пройти переговоры всех сторон сделки.

Зерновая сделка была подписана с Турцией и ООН по отдельности российской и украинской сторонами в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Срок ее действия заканчивается 18 мая.

Западные страны и Украина неоднократно призывали продлить сделку. Российские власти считают, что часть соглашения о вывозе российского продовольствия не выполняется. Кроме того, Минобороны заявляло, что Украина нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе.