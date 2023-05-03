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Politico увидело рост напряженности в Европе из-за грозящей засухи

Politico: предстоящая засуха привела к росту напряженности в Европе
Засуха в Европе превращается в «политическую проблему на всем континенте», пишет Politico. В прошлом году из-за засухи в регионе обмелели некоторые крупные реки, в частности Рейн, и возникли лесные пожары
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европа готовится к новой возможной засухе после зимы с небольшим количеством осадков, в регионе наблюдается напряженность из-за растущей конкуренции за воду, пишет Politico.

Издание напомнило об истощении водохранилища Сау в Каталонии, которое обслуживает миллионы человек. Как пишет Politico, конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить жителей водопроводной водой.

Кроме того, самая крупная река Италии По уже опустилась до уровня июня прошлого года.

Как следует из исследования Технологического университета Граца (Австрия), в котором анализировались спутниковые данные, из-за нехватки запасов грунтовых вод Европа страдает от сильной засухи еще с 2018 года. «Повышение температуры затрудняет возможность восполнить этот дефицит, в результате чего континент оказывается втянутым в опасный круговорот, когда доступ к воде становится все более ненадежным», — пишет Politico.

Чтобы Европа могла вырваться «из порочного круга», когда каждый год начинается с серьезного дефицита грунтовых вод, ей потребуется «почти десятилетие с большим количеством осадков», говорит гидролог Потсдамского института изучения климатических изменений Фред Хаттерманн.

Прогнозировать осадки на столь длительный период сложно, особенно с учетом влияния климатических изменений, продолжают авторы статьи. Один из немногочисленных долгосрочных прогнозов — Немецкой метеорологической службы на 2020-е годы — гласит, что в течение большей части десятилетия в стране будет выпадать еще меньше осадков.

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Politico отмечает, что растущая нехватка водных ресурсов превращается в политическую проблему во всей Европе. Так, за последние 20 лет на юге Германии удвоилось число судебных споров по поводу воды, а во Франции напряженность между экологами и фермерами из-за строительства водохранилищ в прошлом месяце спровоцировала столкновения, говорится в статье.

В прошлом году Европа столкнулась, возможно, с сильнейшей за последние 500 лет засухой, сообщала Еврокомиссия со ссылкой на экспертов. Засуха привела к обмелению рек, в том числе таких крупных, как Рейн, Дунай и Темза, а также к лесным пожарам.

Как выглядят реки и озера в Европе во время засухи. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

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