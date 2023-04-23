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Засуха в Испании привела к рекордному росту цен на оливковое масло

FT: засуха в Испании привела к рекордному росту цен на оливковое масло
Засуха в Испании продолжается с прошлого года. Цены на оливковое масло уже выросли более чем на 50%, если дождей не будет и в этот сезон, то они могут продолжить рост на фоне падения урожая
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Цены на оливковое масло с июня прошлого года выросли примерно на 60% из-за засухи в крупнейшей стране-производителе, Испании, пишет The Financial Times (FT).

1 кг масла сейчас продается за €5,4, указывает издание (в 2021-м они не поднимались выше €4, следует из представленного в материале графика). Поставки из Испании из-за отсутствия дождей там сократились почти вдвое — до 780 тыс. т.

«За 20 лет работы в отрасли я никогда не видел таких цен», — сказал аналитик по зерновым и масличным культурам специализирующегося в агропромышленной сфере Rabobank Вито Мартинелли. Он отметил, что для Испании прошлый год был «катастрофическим», но и в других средиземноморских странах наблюдались проблемы.

Под угрозой может быть и новый урожай, отмечает FT. Март был одним из самых засушливых в XXI веке, апрель же может стать таковым за всю историю наблюдений. Отсутствие влаги может оказать существенное влияние на урожайность, хотя сбор оливкового масла начинается только в октябре. В итоге цены могут продолжить расти.

На испанском метеорологическом сайте отмечается, что засуха в стране является самой сильной как минимум с 1970 года. Причем, отмечают синоптики, она началась еще в 2014-2015 году, в прошлом особенно обострилась. Они предупредили, что если в ближайшее время в стране не пройдут дожди, то ситуация не улучшится и восстановления после засухи не будет.

Вопросом уже озаботились в испанском правительстве. Минсельхоз страны провел несколько встреч, на которых обсуждались мониторинг ситуации с засухой, анализ климатических изменений и их последствий, уровень запасов воды в стране и т. д.

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