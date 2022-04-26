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Война санкций ,  
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Прокуратура Фиджи просит закрыть процесс о «связанной с Керимовым» яхте

Судебные заседания насчет суперъяхты Amadea, которую связывают с миллиардером, надо сделать закрытыми, настаивают в прокуратуре Фиджи. Ведомство также просит суд запретить журналистам разглашать конфиденциальные данные по делу
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Суперяхта «Amadea» (Фото: Peter Seyfferth / imago / Global Look Press )

В прокуратуре Фиджи попросили суд запретить журналистам и любым присутствующим на заседаниях лицам публиковать конфиденциальные данные относительно арестованной суперъяхты Amadea, передает телеканал FBC. Власти Фиджи связывают корабль с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым.

Ведомство настаивает, что судебные заседания следует проводить в закрытом режиме, поскольку заявления под присягой содержат сведения, которые, по мнению властей, не следует обнародовать.

Согласно данным Bloomberg, «связанная с Керимовым» яхта следовала с 12 марта с Барбадоса в один из портов Фиджи.

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Amadea пришвартовалась в порту города Лаутока 13 апреля, по данным телеканала FBC, корабль вошел в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения, по прибытии в порт его задержали. Экипаж суперъяхты оставили на борту до завершения расследования. 19 апреля власти Фиджи запретили Amadea покидать территориальные воды.

Судно ходит под флагом Каймановых островов. По данным немецкой судостроительной компании Lürssen, яхта Amadea построена в 2017 году на гамбургской верфи. Ее длина — 106 м, экипаж насчитывает 36 человек. Сервис Superyacht Fan оценил стоимость Amadea в $325 млн.

Суд Фиджи запретил «связанной с Керимовым яхте» покидать порт
Бизнес
Суперъяхта Amadea

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Власти Фиджи связывают суперъяхту с Сулейаном Керимовым, который с 2018 года находится в американских санкционных списках. В середине марта власти США добавили миллиардера в перечень лиц, за которыми санкционный контроль будет осуществляться в приоритетном режиме. Ограничительные меры против предпринимателя также ввели в Евросоюзе, они предусматривают запрет на въезд и заморозку активов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Фиджи яхта прокуратура суперъяхта
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